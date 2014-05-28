Експерт: силовики почали давати адекватну відповідь бойовикам і діють на випередження

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тимчук заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Силовики почали демонструвати адекватні дії, йде нав'язування ініціативи противнику, а не рефлекторні реакції на дії терористів, як це було раніше”, - сказав Тимчук.

Він додав, що нині українські силовики під час активізації АТО у Донецьку діють саме у тому форматі, в якому має відбуватися антитерористична операція.

Також експерт додав, що Росія продовжує виводити своїх військових з території України, замінюючи їх на найманців, серед яких є іноземці.

“Цей процес продовжується, група найманців формується на Кавказі, ми бачимо там багато представників кавказьких національностей. Це не лише чеченці, але й представники Афганістану, є бойовики з Абхазії”, - сказав Тимчук.

Разом з тим, він не пов’язує успіхи у проведенні антитерористичної операції з обранням Петра Порошенка на пост президента. Тимчук заявив, що це більше пов'язано з набуттям досвіду українськими силовиками.Читайте такожУ Слов'янську силовики підбили артустановку «Нона», захоплену раніше терористами

“На це питання нема однозначної відповіді. Українські силовики досить довгий час набували досвіду. І ми бачимо, що зараз вже є адекватна реакція на загрози з боку терористів. До того ж українські військові раніше не були готові стріляти у терористів. Сьогодні цю проблему вирішено, після того як загинуло чимало наших хлопців. Навряд чи варто казати, що ось вибрали Порошенка - і все змінилося. Коли він стане президентом, тоді ми оцінюватимемо його дії, як головнокомандуючого”, - сказав Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів.

Зокрема, вночі 26 травня на територію Донецького аеропорту ім. Сергія Прокоф’єва приїхали кілька десятків озброєних представників так званої «Донецької народної республіки» і вимагали вивести українських військових, які охороняють внутрішній периметр аеропорту.Читайте такожУ Донецьку силовики знищили кілька вогневих точок терористів - Тимчук

26 травня о 13.00 після того, як терористи відмовилися скласти зброю, антитерористична операція увійшла в активну фазу.

27 травня прес-офіцер АТО Олексій Дмитрашковський повідомив, що бій з терористами в Донецьку припинено, вони зазнали істотних втрат.

Також Дмитрашковський повідомив, що антитерористична операція триватиме до повного знищення терористів. Проти них можуть застосувати «високоточну зброю».

Крім того, в ніч з 26 на 27 травня бойовики самопроголошеної «Донецької народної республіки» пограбували і підпалили спортивну арену «Дружба», заподіявши їй значного матеріального збитку.

Під час АТО українські силовики почали використовувати бойову авіацію.