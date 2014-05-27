Ярема: АТО буде проводитися до повного знищення бойовиків

Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема перед засіданням уряду.

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"Ми будемо проводити ці операції до тих пір, поки на території України не залишиться жодного терориста", - підкреслив Віталій Ярема.

Він нагадав, що під час виборів 25 травня був "день тиші", тобто активна фаза АТО не проводилась, однак зараз вон знову почалась. "Вчора ви бачили її результати", - підкреслив перший віце-прем'єр.

При цьому він не зміг уточнити тривалість АТО, відмітивши, що є дуже багато факторів, які впливають на "ці процеси".

Відповідаючи на питання про ситуацію в донецькому аеропорту, який 26 травня захопили терористи і котрий вже перейшов під контроль українських силовиків, Віталій Ярема повідомив, що зараз на місце виїхали слідчо-оперативні групи і вивчають ситуацію, рахують загиблих, оглядають місце події.

Як повідомляв УНІАН, вночі 26 травня на територію донецкого аеропорту ім. Сергія Прокофьєва приїхало декілька десятків терористів і вимагали вивести українських військових, які охороняють внутрішній периметр аеропорту.