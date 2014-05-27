За час АТО на сході загинуло п'ятеро бійців Нацгвардії - МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар сьогодні під час брифінгу.

“У Нацгвардії є загиблі та поранені, тому що проти нас виступають підготовлені вояки, які проходили спецпідготовку і мають на озброєнні ПЗРК, гранатомети та АК-100, які є на озброєнні тільки у спецпідрозділів Росії”, - повідомив він.

Також він додав, що “на сьогодні ми маємо 5 загиблих бійців Нацгвардії, які загинули в тій чи іншій ситуації”.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

Читайте такожПід час нападу терористів під Слов'янськом загинув стрілець Нацгвардії У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у низці міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників. Зокрема, терористи повністю захопили владу у Слов’янську на Донеччині.

Крім того, підтримувані Росією сепаратисти організовували провокації і побиття проукраїнсько налаштованих громадян у Харкові, Миколаєві, Одесі.

Сепаратисти заявляли, що Росія надає їм інформаційну та консультативну підтримку.

15 квітня на сході України почалася антитерористична операція.

2 травня в районі Слов'янська і Краматорська силами підрозділів МВС, Нацгвардії і армії почалася активна фаза антитерористичної операції, яка була призупинена напередодні та у день виборів 25 травня.

26 травня АТО знову перейшла в активну фазу.