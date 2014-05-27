За час АТО на сході загинуло п'ятеро бійців Нацгвардії - МВС
За час проведення антитерористичної операції на сході України загинули п’ятеро бійців Національної гвардії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар сьогодні під час брифінгу.
“У Нацгвардії є загиблі та поранені, тому що проти нас виступають підготовлені вояки, які проходили спецпідготовку і мають на озброєнні ПЗРК, гранатомети та АК-100, які є на озброєнні тільки у спецпідрозділів Росії”, - повідомив він.
Також він додав, що “на сьогодні ми маємо 5 загиблих бійців Нацгвардії, які загинули в тій чи іншій ситуації”.
Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.
Читайте такожПід час нападу терористів під Слов'янськом загинув стрілець Нацгвардії У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у низці міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників. Зокрема, терористи повністю захопили владу у Слов’янську на Донеччині.
Крім того, підтримувані Росією сепаратисти організовували провокації і побиття проукраїнсько налаштованих громадян у Харкові, Миколаєві, Одесі.
Сепаратисти заявляли, що Росія надає їм інформаційну та консультативну підтримку.
15 квітня на сході України почалася антитерористична операція.
2 травня в районі Слов'янська і Краматорська силами підрозділів МВС, Нацгвардії і армії почалася активна фаза антитерористичної операції, яка була призупинена напередодні та у день виборів 25 травня.
26 травня АТО знову перейшла в активну фазу.