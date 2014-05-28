Кадиров: чеченці в зоні конфлікту знаходяться «з особистими справами»

«Українські джерела тиражують повідомлення, що «чеченські підрозділи» з Росії вторглися в Донецьк. Я офіційно заявляю, що це не відповідає дійсності. Ніякі «чеченські військовослужбовці» і, тим більше, «військові колони Чечні» в конфлікті не беруть участі. Чечня є одним із суб'єктів РФ і, згідно з конституцією, не має збройних сил», - написав він на своїй сторінці в Instagram.

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«Якщо ж в зоні конфлікту хтось бачив чеченця, то це його особиста справа. Чеченців 3 млн, і дві третини з них проживає за межами Чечні, в тому числі на Заході. Ми не можемо і не повинні знати, хто з них куди їде, як не знали в Києві, хто з українців їхав воювати в Грозний. Якщо ж влада України дуже хоче бачити в Донецьку «чеченські підрозділи», навіщо їхати в Донецьк, коли є хороша дорога в Київ?», - додав Рамзан Кадиров.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня телеканал CNN опублікував відео з Донецька, де озброєні бойовики зізнаються, що вони є «кадировцями», прибули з Чечні захищати інтереси Росії.

27 травня російський опозиціонер Борис Нємцов заявив, що чеченські бойовики відправлені в Донецьк з відома президента Росії Володимира Путіна.