У Донецькій області від отруєння рудничним газом загинуло 4 гірників

У місті Торез Донецької області в підземній споруді теплотраси шахти «ім. Кисельова» під час несанкціонованої різання металу загинули 4 людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, трагедія сталася вчора, 18 червня, о 13.15. Попередня причина загибелі - отруєння копальневим газом, йдеться в повідомленні. Читайте такожУ Торезі гірників шахти змусили віддати зарплату за день терористам - ЗМІ О 14 год. відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля тіла загиблих піднято на поверхню. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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