У Донецькій області від отруєння рудничним газом загинуло 4 гірників

08:57, 19 червня 2014
Політика
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У місті Торез Донецької області в підземній споруді теплотраси шахти «ім. Кисельова» під час несанкціонованої різання металу загинули 4 людини.

REUTERS

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, трагедія сталася вчора, 18 червня, о 13.15.

Попередня причина загибелі - отруєння копальневим газом, йдеться в повідомленні.

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О 14 год. відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля тіла загиблих піднято на поверхню.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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