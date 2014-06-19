У Донецькій області від отруєння рудничним газом загинуло 4 гірників
08:57, 19 червня 2014Політика
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У місті Торез Донецької області в підземній споруді теплотраси шахти «ім. Кисельова» під час несанкціонованої різання металу загинули 4 людини.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, трагедія сталася вчора, 18 червня, о 13.15.
Попередня причина загибелі - отруєння копальневим газом, йдеться в повідомленні.
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О 14 год. відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля тіла загиблих піднято на поверхню.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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