Фахівці на горі Карачун працюють над відновленням трансляції українських телеканалів

Про це написав на своїй сторінці у соцмережі голова Оболонської райдержадміністрації Микола Тихонов. Читайте такожУкраїна відбила у терористів сім з десяти телевеж

"Фоторепортаж з гори Карачун, внизу Славянск, при відступу сепаратюгі підірвали тут телебашню. Зараз працюють фахівці над відновленням трансляції, встановлюють нові антени – поки показубть три канала: Перший Український, 1+1, і П’ятий. Там зараз спекотно і вітряно і нас проводжала піщана буря", - написа він.