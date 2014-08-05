11 російських вертольотів порушили повітряний простір України - РНБО
13:26, 05 серпня 2014Політика
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11 російських вертольотів порушили повітряний простір України.
Російські вертольоти порушують державний кордон України / Wikipedia
Про це повідомляє РНБО на сторінці у Twitter.
”Поблизу населених пунктів Благовіщенка, Герасимівка, Золотарівка, Красна Талівка, Широке та Юганівка зафіксовано вторгнення у повітряний простір 11 вертольотів”, - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, російська авіація напередодні, 4 серпня, п’ять разів порушила повітряний простір України.
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