11 російських вертольотів порушили повітряний простір України - РНБО

11 російських вертольотів порушили повітряний простір України.

Про це повідомляє РНБО на сторінці у Twitter. ”Поблизу населених пунктів Благовіщенка, Герасимівка, Золотарівка, Красна Талівка, Широке та Юганівка зафіксовано вторгнення у повітряний простір 11 вертольотів”, - йдеться в повідомленні. Читайте такожСША вважають провокацією навчання російської авіації поблизу України Як повідомляв УНІАН, російська авіація напередодні, 4 серпня, п’ять разів порушила повітряний простір України.

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