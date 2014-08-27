Українських військових знову обстріляли з території Росії з "Градів"

08:43, 27 серпня 2014
Політика
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З території Російської Федерації продовжуються обстріли позицій сил української армії. 

Фото Міністерства оборони РФ

Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці у Facebook.

Як зазначається, удар було нанесено по позиціях силовиків неподалік населеного пункту Макарово. 

Читайте такожВ Україну з РФ прорвалася колона з "Градами", КамАЗами та "Уралами" з живою силою"Крім цього позиції та блокпости сил АТО були обстріляні поблизу населених пунктів Новосветовка, Вергунський розїзд. Двічі з застосуванням БМ 21 «Град» було обстріляно аеродром Донецьк", - йдеться у повідомленні. 

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