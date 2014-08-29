Посол України в НАТО: нам потрібна військова допомога Альянсу

Про це заявив посол України в НАТО Ігор Долгов в Брюсселі на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи хотіла б Україна прямої військової допомоги НАТО. "На даний момент ми не обговорюємо цей варіант. Але нам потрібно більше допомоги, включаючи військову", - сказав він.

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Ігор Долгов нагадав, що НАТО "не може підтримати Україну збройними формуваннями". "Ми не чекаємо цього від країн-членів. Ми можемо захистити себе самі. Але нам потрібна ваша допомога, щоб зупинити агресію, щоб закликати президента Росії Путіна до миру", - сказав український дипломат.

Він також спростував інформацію, що країни НАТО постачають зброюУкраїні. "На жаль, жодна країна НАТО не постачає зброю Україні. Вчора посол Росії Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН поставив питання уряду США щодо того, звідки українці мають таке сучасне озброєння. На жаль, ми його не маємо. Ми хочемо мати, але ще не маємо", - сказав Ігор Долгов.