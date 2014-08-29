Расмуссен: Україна може стати членом НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, таку позицію генсек Альянсу висловив сьогодні у Брюсселі по завершенню засідання Комісії Україна-НАТО, відповідаючи на запитання журналістів.

Водночас він не коментує дискусію в Україні, пов'язану з рішенням українського уряду внести у Верховну Раду законопроект, яким скасовується позаблоковий статус України і проголошується повернення курсу на членство в Північноатлантичному альянсі.

“Я не буду втручатися у політичну дискусію в Україні, але я хочу вам нагадати про рішення НАТО, ухвалене на саміті у Бухаресті, згідно з яким Україна буде членом НАТО, якщо вона цього захоче і коли вона виконає необхідні критерії”, - заявив він.

Расмуссен наголосив, що в НАТО “повністю поважають українське рішення щодо політики безпеки та пошуку союзників”.

Читайте такожСьогодні відбудеться термінове засідання Ради НАТО щодо України“Це - фундаментальний принцип, коли кожна держава має право сама вирішувати щодо своєї політики безпеки та союзників без зовнішнього втручання. Ми сподіваємося, що й інші нації будуть поважати цей принцип”, - наголосив генсек НАТО.

Він також повідомив, що це питання на сьогоднішньому засіданні Комісії Україна-НАТО не обговорювалося.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України ініціює скасування позаблокового статусу України та її вступ до НАТО.

"Уряд України вносить на розгляд парламенту закон про скасування позаблокового статусу Української держави та про відновлення курсу України на членство в НАТО», - заявив сьогодні, 29 серпня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Він підкреслив, що даний законопроект має бути розглянутий у ВР невідкладно.