Вінницькі меценати подарували військовим медикам електрогідравлічний операційний стіл

Меценати Вінниччини передали для потреб військовим лікарям Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону сучасний електрогідравлічний операційний стіл німецького виробництва вартістю понад 50000 доларів США.

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

"Ми даруємо цей медичний прилад, щоб лікарі могли на найвищому рівні оперувати поранених військововослужбовців, які захищають нашу батьківщину. Сподіваюся, завдяки цьому пристрою база медичного Центру буде найкращою не лише в Україні, а й, можливо, у Європі, — зазначив вінницький підприємець-благодійник Руслан Демчик. — Особливість цього операційного столу полягає в тому, що на ньому можна виконувати практично усі операції, які нині проводяться у стінах військового лікувального закладу. Він працює як від електрики, так і в ручному режимі, може повертатися в різні сторони, під потрібним для хірурга кутом. Прилад також є багатофункціональним, оскільки може використовуватися хірургами різних спеціальностей, та дозволяє проводити операційні втручання одночасно на різних ділянках тіла пацієнта".

Як зазначив начальник Центру полковник медичної служби Сергій Петрук, операційний стіл стане у нагоді медикам під час проведення операційних втручань військовослужбовцям, які отримали вогнепально-осколкові поранення, оскільки цю категорію пацієнтів необхідно вірно розмістити, щоб місце ураження якнайкраще та зручніше можна було б оперувати. "А якщо врахувати, що один пацієнт може мати численні ураження, як приклад, спини, кінцівок, грудної клітини, в цьому випадку обладнання є просто незамінним", - сказав він.

На даний час медичне обладнання встановлюється в операційній залі, і вже з наступного тижня на операційному столі буде прооперований перший військовослужбовець-учасник АТО.

Варто зазначити, що влада Вінниччини продовжує допомагати військовим медикам. Так, Вінницька облдержадміністрація виділила бюджетні кошти на придбання апарату штучної вентиляції легень, який незабаром буде придбано.