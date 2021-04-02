Так глава держави прокоментував створення Центру протидії дезінформації.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Центр протидії дезінформації стане "інформаційним щитом" України.

Читайте такожЗеленський призначив керівника Центру протидії дезінформаціїЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у своєму відеозверненні, яке транслювалося на українських телеканалах.

"Сьогодні було презентовано Центр протидії дезінформації, який вже розпочав свою роботу. Він стане інформаційним щитом України та зробить все, аби "чорна п'ятниця" наступила для всіх пропагандистів та інформаційних диверсантів як зовні, так і всередині України", - наголосив Зеленський.

Центр протидії дезінформації: створення

Сьогодні, 2 квітня, Зеленський призначив Поліну Лисенко керівником Центру протидії дезінформації.

Центр протидії дезінформації створений рішенням Ради національної безпеки та оборони від 11 березня 2021 року, а введений в дію указом президента від 19 березня №106/2021.

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Автор: Таня Поляковська