Посадовиця розповіла, що працювала в уряді по 16 годин на день.

Катерина Черногоренко йде з посади заступниці міністра оборони України. Про це вона повідомила у Facebook.

"Майже два роки мала честь очолювати напрям цифровізації Міністерство оборони України. Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті. Найкрутіша команда, яка не боялась жодних викликів, генерувала нові ідеї, втілювала абсолютно інший підхід у трансформацію сервісів. Ми не цифровізували хаосу. Ми створювали інструменти, що підсилюють оборону, дають ефективність, людяність і свободу вибору", - наголосила вона.

Зазначає, що працювала з однією з найсильніших команд в уряді. "Дякую за роботу по 16 годин на день, за небайдужість до проблем наших користувачів", - зазначила вона. При цьому підкреслила, що задано високу планку ефективності. "І я найбільше сподіваюся, що наступні CDTO продовжать рух у тому ж темпі. Бо з такою командою темп втрачати не можна. Сталося щось дивне — Міноборони вже не може не цифровізуватись. За інноваціями — наше майбутнє і перемога", - наголосила Черногоренко.

Відео дня

При цьому назвала найголовніші свої з командою досягнення на посаді в уряді:

Резерв+

Понад чотири з половиною мільйони користувачів. Оновлення даних без ТЦК, електронний військовий документ, який завжди під рукою. Онлайн-відстрочки, електронні направлення на ВЛК — замість "приходьте завтра, сьогодні ТЦК вже не приймає". Персоналізований рекрутинг і сто десять тисяч відгуків на вакансії в Силах оборони.

Армія+

Понад 840 тисяч військовослужбовців приєднались.

Електронні рапорти у декілька кліків — замість поїздок на десятки кілометрів і "перепиши, неправильний відступ". Онлайн-навчання на різні теми: від БпЛА — до протидії ІПСО. Перші за 34 роки незалежності опитування військових онлайн.

Програма Плюси як нова культура подяки військовим: 9 бізнесів — і 260 мільйонів гривень зекономлено. Можливість без черги записатись на шлюб онлайн. Розблоковані переведення військових.

"Це моя улюблена послуга. Подекуди треба було дзвонити командирам і просити відпускати людей: і таким інколи буває впровадження. Понад сорок дві тисячі військовослужбовців змінили місце служби через застосунок. Це люди, які не пішли в СЗЧ — вони посилили ті підрозділи, де були потрібні", - наголосила Черногоренко.

Також серед здобутків назвала :

Бойова система DELTA.

"Разом із Центром інновацій ми поставили крапку — DELTA легалізована і щодня знищує понад 2000 цілей. Ми здійснили перевірку інформаційної безпеки — вперше в історії за стандартами країн НАТО. Впровадили систему в усіх підрозділах Сил оборони і безпеки",- зазначає вона. При цьому додала, що інтегрували в неї ШІ — платформу Avengers, яка ідентифікує ворожі цілі на відео за секунди;

DOT-Chain

У 4 рази швидша доставка продуктів харчування в ЗСУ. На її базі — маркетплейс зброї під потреби підрозділів. Боротьба з бюрократією - мінус 16 паперових журналів. 12 журналів особового складу — об'єднали в один електронний.

Космічна програма

Створили Управління космічної політики та цільову оборонну програму — для розвитку супутникового зв’язку, розвідки та систем раннього попередження ракетних загроз.

Кіберзахист

Запустили Центр реагування на кіберінциденти. Впровадили моніторинг загроз 24/7. У 2024-му — понад 5000 успішно розслідуваних атак. Сертифікуємо системи за міжнародними стандартами.

Говорячи про міжнародну співпрацю, Черногоренко зазначає, що у межах ІТ-коаліції залучили від партнерів 1,1 млрд євро на розвиток військової IT-інфраструктури. Також завдяки Коаліції дронів — понад 2 млрд євро допомоги дронами і коштами на їхню закупівлю.

Інші заяви Черногоренко

Як повідомляв УНІАН, заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко розповідала, що у єдиному держреєстрі військових кожен боєць буде мати унікальний ідентифікатор - Military ID, таким чином знеособлююються дані наших військових. За її словами, реєстр не буде містити жодної чутливої інформації про людину, яка служить. Будуть зазначатися посади, звання, номер військової частини чи спеціальність військова.

Вас також можуть зацікавити новини: