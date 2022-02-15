Парламентські "щури" і патріоти: чи справді депутати почали тікати з України

У вівторок, 15 лютого, Верховна Рада, попри песимістичні очікування, змогла зібрати під куполом 369 народних депутатів. Хоча напередодні існувала велика ймовірність, що під час загрози повномасштабного вторгнення з боку Росії Україна може лишитись без дієздатного парламенту.

Загроза широкомасштабного вторгнення РФ стала перевіркою деяких можновладців на щирість та відданість Україні. За інформацією ЗМІ, днями Україну залишило близько 20 приватних літаків з бізнесменами, депутатами та дипломатами. Зокрема, йдеться про багатьох нардепів з парламентської фракції ОПЗЖ.

У переліку, оприлюдненому журналістами, депутати ОПЗЖ Ілля Ківа, Наталія Кололевська, Юлія Льовочкіна, Сергій Льовочкін, Вадим Рабінович, Олександр Пузанов, Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Віталій Борт, Юрій Солод, Вадим Столар та Олег Волошин. За межами України перебуває депутат "Голосу" Олександра Устінова, яка, можливо, перебуває у відпустці через близькі пологи, депутати від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва, Ігор Кривошеєв та Євген Пивоваров, а також позафракційні Євген Яковенко та Дмитро Шпенов.

Втечу з України горе-політиків вже прокоментував президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується політиків, дипломатів, бізнесменів... Я від себе хочу попросити, щоб протягом 24 годин вони повернулися в країну", — сказав він.

І хоча з понеділка деякі парламентарі вже почали повертатись до України, в інших не було навіть шансу на "втечу". Наприклад, залишити країну цього разу не вдасться відомому втікачу від ДБР, нардепу Петру Порошенку. За словами його адвоката, колишній президент мав здати свої закордонні паспорти. Так само не зможе залишити країну підозрюваний у державній зраді нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, який також здав паспорти та перебуває під домашнім арештом.

Заборона на виліт

Керівництво Верховної Ради та парламентських фракцій спробували консолідувати роботу та попросили депутатів зібратись в країні в понеділок.

Проте, за даними нардепа Олександра Дубінського, "Слугам народу" просто заборонили залишати країну.

Народна депутатка від СН Юлія Грішина спробувала це заперечити, мовляв, парламентарі не намагаються втекти з України через загрозу з боку Росії. Однак замість того, аби заявити про перебування членів президентської політсили в країні, "заспокоїла" - вони повертаються в Україну.

"У нас ніхто не вилітає! Навпаки всі повертаються до країни для участі у засіданні фракції у понеділок та засіданнях парламенту у вівторок", — розповіла Юлія Грішина однак не пояснила, з якого дива ці депутати взагалі перебували за межами країни в робочий тиждень.

За її словами, всі відрядження на пленарному тижні було скасовано. "І якщо хтось вирішить рвонути за кордон замість роботи в парламенті, стане всеукраїнською знаменитістю у незграбному аспекті. Якщо депутату зараз засвітитися з покупкою авіаквитка в аеропорту, ганебний статус дезертира - на все життя. Політична смерть та статус людини без совісті та честі", - сказала вона.

Онлайн-засідання з… Туреччини

Окремі народні обранці навіть похизувались, що встигли повернутись в країну до початку пленарного тижня. Наприклад, нардеп фракції "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко розповів, що вихідними перебував у Туреччині, звідки брав участь у позачерговому онлайн-зібранні бюджетного комітету: "Я прямо з цього стріму буду перемикатися на засідання комітету, який має підтримати рішення Кабміну, — повідомив Гончаренко. — На вихідних був у Туреччині. Проводив ряд неформальних зустрічей з колегами та лідерами громадської думки".

Проте з якими політиками Туреччини поспілкувався нардеп під час цих "неформальних зустрічей", чи вони насправді були (або ж депутат виправдовується, чому полетів до Анталії у неділю), перевірити неможливо.

У комітеті Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва УНІАН пояснили, що депутат може перебувати за кордоном під час тижня роботи в комітетах лише у двох випадках: в рамках відрядження делегації Верховної Ради та під час відпустки.

"Під час тижня роботи в комітетах, єдина правова підстава, щоб депутат кудись поїхав — відпустка своїм коштом", — розповів голова комітету Олександр Мережко.

Закон не забороняє

Попри всю аморальну складову, розлетітись під час пленарного тижня депутатам не заборонено. Адже питання врегульоване на рівні закону. А підписана ще у 1992 році постанова про "Про відрядження та поїздки народних депутатів за кордон" — лише рекомендації.

Про приватну поїздку депутат повинен лише повідомити секретаріат Верховної Ради, самостійно вирішити питання з квитками. Жодних заборон для парламентарів документ взагалі не містить.

"У сесійний період вважати за доцільне народним депутатам утримуватись від відряджень або поїздок за кордон, за винятком офіційних візитів", — йдеться у постанові.

У парламенті уточнюють, якщо депутати й перебувають у відпустках за свій рахунок, то лише з дозволу керівництва Верховної Ради.

"Формально якоїсь заборони виїхати за кордон немає. Але тут - трудові відносини, які регулюються так само, як і в будь-якої людини. Якщо оформляють відрядження, звертаються або в наш комітет або до Голови ВР. У приватних справах — депутат може поїхати своїм коштом. Тому якщо він поїде без дозволу на відпустку і журналісти спіймають, то це скандал і порушення трудового законодавства", — додав Олександр Мережко.

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Відколи Верховна Рада оголосила про карантин, народні обранці мали зосередитись на роботі у профільних комітетах. Поза тим, половина лютого фактично перетворилась у продовження депутатських "зимових канікул".

Останнім часом прес-служби депутатів нерідко відмовляли ЗМІ у коментарях, мовляв, нардеп у відрядженні. Та за діловою ввічливістю нерідко крилася елементарна гра слів. Адже "відрядженням" парламентарі називають не тільки офіційні закордонні візити, але й приватні поїздки.

Поза тим, голосів депутатів на ухвалення законів цього пленарного тижня вистачить, запевнив спікер Верховної Ради після погоджувальної ради.

"Станом на кінець минулого тижня близько 30 з чимось депутатів були закордоном. Але, наскільки я знаю, переважна більшість з них мала повернутись за вихідні", — заявив Руслан Стефанчук.

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, станом на 14 лютого в країні відсутні 23 народних депутати Верховної Ради.

"Будемо вважати, вони встигнуть на засідання та будуть виконувати свій громадянський обов’язок", - сказав він.

А у керівництві парламенту з відсутніх депутатів покепкували. Мовляв, від кількості відсутніх на засіданні зрозуміють, як реалізувати давню ідею монобільшості: скоротити парламент до 300 депутатів.

"Всі ті, хто хочуть боронити Україну, у вівторок будуть у залі. Ми з колегами-депутатами навіть посміялися: скільки народних депутатів буде — до такої кількості треба парламент і скорочувати", — пожартував Стефанчук.

Та, схоже, до цього не дійде. Адже за звернення до світової спільноти з проханням закликати Росію до відведення військових та озброєння з кордону з Україною та тимчасово окупованих українських територій, у вівторок проголосувало 326 народних депутатів. В залі були присутні навіть більше – 369 парламентарів.

Анастасія Світлевська