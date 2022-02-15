Український парламент закликає посилити санкційний тиск на Росію та прискорити надання Україні комплексної, зокрема оборонної, допомоги.

Верховна Рада звернулася до світової спільноти з проханням закликати Росію до відведення військових сил та озброєння від кордону з Україною і з тимчасово окупованих територій України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 326 з 369 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Йдеться про постанову про звернення ВР до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОЧЕС, урядів та парламентів іноземних держав у зв'язку з ескалацією Російською Федерацією безпекової ситуації навколо України (№7045).

Так, ВР звертається до відповідних організацій та закликає продовжувати підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України в рамках міжнародно визнаних кордонів та необхідність мирного вирішення спровокованого Росією збройного конфлікту на основі норм і принципів міжнародного права.

Крім того, ВР закликає засудити дії, заяви та кроки РФ, спрямовані на підготовку підґрунтя для розширення військової та гібридної агресії проти Української держави, для якого відсутні будь-які підстави.

Також український парламент закликає продовжувати надавати політичну підтримку Україні, у тому числі шляхом здійснення візитів на рівні керівників держав, урядів та парламентів, а також лідерів міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей; посилити та прискорити надання Україні комплексної, зокрема оборонної, допомоги, спрямованої на посилення здатності Української держави реагувати на загострення безпекової ситуації з боку Росії.

Серед іншого, ВР закликає здійснювати активні політико-дипломатичні зусилля, обмін інформацією та практичні кроки з метою утримання РФ в рамках мирного переговорного процесу.

Крім того, ВР підкреслює необхідність закликати Росію до відведення військових сил та озброєння від кордону з Україною і з тимчасово окупованих територій України, припинення військових навчань у морських акваторіях навколо України та зняття перешкод для міжнародної морської торгівлі.

ВР також закликає посилити санкційний тиск на РФ як важливий елемент комплексних зусиль зі стримування держави-агресора та збереження європейської архітектури безпеки, заснованої на повазі до норм і принципів міжнародного права.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Загроза нового вторгнення Росії в Україну - що потрібно знати

Влада РФ загострила ситуацію на кордоні з Україною восени минулого року.

На початку лютого 2022-го глава Міноборони нашої країни Олексій Резніков сказав, що вздовж усього кордону України з боку Росії, Білорусі та захоплених територій перебувають 140 тисяч військовослужбовців.

Пізніше видання Spiegel повідомило, що Центральне розвідувальне управління США й американські військові оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО. ЗМІ дізналися, що РФ може атакувати Україну 16 лютого.

Водночас агентство Bloomberg написало, що нова агресія проти України може початися 15 лютого.

Влада Європейського Союзу і штатів обіцяла, що в разі вторгнення Росії в Україну проти РФ введуть серйозні санкції.

Нагадаємо, Росія вже йшла на агресивні кроки проти української держави - захопила Крим і увірвалася на частину Донбасу.

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