Голова бельгійського уряду Александер де Кроо наголосив, що захоплюється стійкістю та волею українців.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо сьогодні відвідав Київщину.

Голова бельгійського уряду наголосив, що захоплюється стійкістю та волею українців, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Відвідали місце масового поховання людей, яких вбили та закатували росіяни, біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного в Бучі. Також побували в селищі Бородянка, що після російської окупації майже повністю зруйноване", - написав Кулеба.

Відео дня

Голова КОВА висловив вдячність країні-союзниці за підтримку та допомогу Україні в часи війни.

Співпраця України та Бельгії

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада за результатами зустрічі президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо у Києві підписано декларацію про підтримку європейської перспективи України.

Як зазначив Зеленський на брифінгу, Бельгія першою підтримала ініціативу Grain from Ukraine - приєдналася, надаючи фінансування для здійснення гуманітарного постачання продовольства саме до країн, яким дуже складно.

Крім того, під час зустрічі президент розповів прем'єру Бельгії про стан української енергетичної системи після російських ракетних ударів та про потреби України у відповідній підтримці. Бельгія готова надати необхідні електрогенератори та інше обладнання, яке зараз життєво необхідне для українців.

Також сторони торкнулися питання надання Бельгією допомоги з розмінуванням українських територій.

Окупація Київщини

Почавши повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого російські війська увійшли на територію Київської області з території Білорусі. Уже на початку квітня стало відомо, що територію Київщини звільнили від ворога.

У Бучі виявили братські могили з тілами сотень місцевих жителів, котрі мали ознаки насильницької смерті. Крім того, на вулицях Бучі лежали тіла розстріляних людей, у тому числі й жінок. Пізніше Мер Бучі Анатолій Федорук сказав, що противники вбили понад 400 місцевих жителів. Група жінок і дівчат тримали в підвалі будинку протягом 25 днів. Дев'ять з них завагітніли.

Також під час російської окупації сильно постраждала Бородянка: по ній гатили некерованими 250-кілограмовими фугасними авіабомбами, "Ураганами" і "Смерчами".

Вас також можуть зацікавити новини: