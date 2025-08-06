У Зеленського не вірять, що Кремль зможе повернути втрачену прихильність Трампа.

Візит до Москви спеціального посланця США Стіва Віткоффа нічого не змінить принципово у російсько-українській війні, бо Росія не здатна запропонувати прийнятних рішень. Про це у коментарі РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він наголосив, що Путін не відмовився від своїх претензій на Україну і має намір продовжувати агресію.

"Путіну потрібна не лише фактична окупація, а й європейське визнання права на захоплення нових земель. Його мета - виграти час, зберегти прибутки від експорту нафти та газу до Індії, Бразилії та Китаю, а також домогтися м’якшої риторики адміністрації Трампа і зменшення уваги США до війни", - пояснив Подоляк.

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Метою Кремля на найближчу перспективу є зменшення обсягів західної допомоги Україні, вважає радник голови ОП. Разом з тим Подоляк переконаний, що Дональд Трамп розуміє тактику Кремля і вже не піде на значні поступки.

Подоляк не виключає, що Кремль спробує повернути прихильність Білого дому певними економічними пропозиціями, на кшталт відкриття доступу до проектів з видобутку російських нафти й газу. Але радник голови ОП має сумніви, що президент США клюне на цю наживку.

Візит Віткоффа до США

Як писав УНІАН, сьогодні у Москві відбулися переговори американського спеціального посланця Стіва Віткоффа з керівництвом Росії. За наявною інформацією, переговори тривали близько трьох годин, після чого російська сторона заявила про "корисну і конструктивну" розмову.

Помічник глави РФ Юрій Ушаков розповів, що Путін і Віткофф обговорили війну в Україні, а також "перспективи можливого розвитку стратегічного співробітництва США і РФ. Однак якихось конкретних подробиць досі не озвучено.

Напередодні британське видання The Telegraph писало, що місія Віткоффа, ймовірно, полягає в тому, щоб особисто передати Путіну певні меседжі. А саме: що США вирішили покарати Росію новими санкціями, і що Трамп не пробачить Путіну будь-яку ескалацію, до якої Росія могла би вдатися у відповідь на ці санкції.

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