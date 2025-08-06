У Кремлі заявили, що Путін і Віткофф обговорили війну в Україні, а також перспективу співпраці США і РФ.

Сьогодні, 6 серпня, спецпредставник президента США Стів Віткофф здійснив візит до Росії, де зустрівся з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Як пишуть росЗМІ, у Кремлі позитивно висловилися про цю зустріч.

"Розмова Путіна і Віткоффа була вельми корисною і конструктивною", - сказав журналістам помічник глави РФ Юрій Ушаков.

Він розповів, що Путін і Віткофф обговорили війну в Україні, а також "перспективи можливого розвитку стратегічного співробітництва США і РФ". За його словами, Москва передала американській стороні сигнали щодо "українського питання". Він підкреслив, що "аналогічні сигнали" були отримані і від Трампа.

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Крім того, візит спецпредставника Трампа до Москви прокоментував і спецпредставник глави Росії Кирило Дмитрієв. Він уточнив, що також брав участь у зустрічі між Путіним і Віткоффом.

"Конструктивний діалог між США і Росією триває і має вирішальне значення для глобальної безпеки і миру", - написав він на своїй сторінці в соцмережі X.

Візит Віткоффа до Москви - що відомо

Нагадаємо, що сьогодні, 6 серпня, спецпредставник президента США Стів Віткофф вирушив до Росії. Там він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Відомо, що Путін прийняв Віткоффа в Кремлі. У CNN писали, що перед його візитом до Москви президент США Дональд Трамп сумнівався в готовності російського диктатора зупинити війну в Україні. Однак за день до зустрічі спецпредставника США з очільником РФ Трамп заявив, що зачекає до завершення перемовин, щоб вирішити, чи запроваджувати нові санкції проти Москви.

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