Наразі деталі зустрічі невідомі.

Спецпредставник США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляють росЗМІ.

"Путін приймає в Кремлі спецпосланця президента США Віткоффа, повідомили в пресслужбі глави держави", - йдеться у повідомленні пропагандистського видання "РИА Новости".

Водночас як пише CNN, перед візитом Віткоффа до Москви Трамп сумнівався щодо готовності Путіна зупинити війну в Україні та, швидше за все, боїться стати "обдуреним лідером".

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Проте за день до зустрічі спецпредставника США з президентом РФ Трамп заявив, що почекає до завершення переговорів, аби вирішити, чи запроваджувати нові санкції проти РФ.

"Завтра у нас зустріч з Росією. Побачимо, що буде. Ми приймемо рішення в той момент", - наголосив він.

Також за день до візиту Віткоффа Трамп поговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським, аби обговорити нові санкції проти РФ. За словами українського лідера, ці санкції можуть "значно змінити" російську економіку.

Своєю чергою, як підкреслили в CNN, президент США все більше втрачає терпіння через опір Росії його мирним зусиллям та називає повітряні атаки на Україну "огидними", звинувачуючи Путіна в тому, що він "розповідає дурниці" під час їхніх телефонних розмов.

Політика Трампа щодо РФ - останні новини

Нагадаємо, президент США заявив, що дає Росії 10-12 днів на досягнення домовленості про припинення вогню в Україні - інакше США запровадять жорсткі торговельні мита та вторинні санкції проти країн, які продовжують купувати російську нафту.

Відомо, що раніше Трамп давав Росії 50 днів на це, однак скоротив термін через своє глибоке розчарування відсутністю прогресу та реакцією Кремля. Тому останній день дії ультиматуму спливає 8 серпня.

Водночас в Associated Press писали, що "дедлайн" Трампа для Кремля може пройти тихо і без наслідків. За словами журналістів, сам президент США не впевнений, що санкції спрацюють.

Також високопоставлені американські чиновники попередили, що США можуть вийти з конфлікту, якщо мирні переговори не увінчаються успіхом.

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