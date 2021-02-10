За її словами, інтимна близькість з одруженим бізнесменом змусила її "зненавидіти саму себе".

Порноактриса Стефані Кліффорд (псевдонім Стормі Деніелс), поділилася новими подробицями про секс з 45-м президентом США Дональдом Трампом.

Читайте такожПорноактриса Стормі Деніелс назвала дату виходу книги про ТрампаПро це пише британський таблоїд Metro.

Секс з Трампом 41-річна жінка описала як "найгірші 90 секунд в її житті" і додала, що інтимна близькість з одруженим бізнесменом змусила її "зненавидіти саму себе".

Стефані Кліффорд і Трамп: що відомо

Кліффорд написала книгу про своє життя і деталі зустрічей з Трампом, яка називається "Повне розкриття" (Full Disclosure). Вона надійшла в продаж 2 жовтня 2018 року.

У книзі Стормі Деніелс заявляла, що її сексуальні стосунки з Трампом почалися у 2006 році під час турніру з гольфу на озері Тахо, тобто через рік після одруження Дональда Трампа зі своєю дружиною Меланією, яка народила йому сина Беррона.

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Автор: УНІАН