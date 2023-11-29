"Не треба боятися, що ставлення до України зміниться на гірше. Інтерес Польщі - щоб Україна виграла війну", - польський журналіст Томек Вальчак

Польський журналіст, коментатор видання Super Express Томек Вальчак розповів УНІАН, що думає про російський слід у блокаді польсько-українського кордону, як змінилося ставлення поляків до українців, та назвав головну помилку кремлівських ботів.

Блокада польсько-українського кордону триває і, складається враження, лиш посилюється. Кілька днів тому навіть бачив інформацію, що за цим може стояти російська агентура. Мовляв, росіяни обрали вдалий момент, щоб провести спецоперацію з розхитування польсько-українських відносин. Що ви думаєте з цього приводу?

Я не бачу явного впливу Кремля в історії з блокадою кордону. Я знаю транспортні фірми, які влаштували цю акцію. На них не треба впливати з Москви, вони й так завжди незадоволені конкуренцією з інших країн. Вони бояться, що українці витіснять їх з європейського ринку. Схоже, поляки забули, як під час вступу Польщі до ЄС самі завойовували нішу на ринку перевезень за рахунок низьких цін, низьких зарплат. Ситуація змінилася, і зараз українська робоча сила дешевша, ніж польська.

Показово, що більшість поляків не помічають блокаду. Новини про неї – не головні в Польщі. Зараз вся увага зосереджена навколо теми формування уряду. Усі переймаються політичною ситуацією в Польщі. Тобто, нині не така ситуація, як із зерном, коли багато обговорень, багато емоцій (і все це під час передвиборчої кампанії). Так, з часом про блокаду кордонів почали говорити частіше, але сильних емоцій це, як і раніше, не викликає.

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У російської пропаганди важка праця, їм не просто щось зробити в Польщі, адже у нас немає проросійських політичних сил, немає сильних антиукраїнських емоцій, але виявляються економічні проблеми. Ми спостерігали це під час кризи із зерном, зараз – транспорт. Кремлівська пропаганда намагається підгодовувати сварки, але російські сили використовують те, що вже існує у суспільстві. Вони самі не здатні в Польщі вплинути на ситуацію, влаштувати таку акцію.

Але російські боти активні в польському сегменті соцмереж?

Так, росіяни можуть через інтернет підігрівати атмосферу в соцмережах, з'являються характерні коментарі. Але, думаю, вони не знають, як вплинути на польське суспільство. Їм здається, наприклад, що можна підігрівати етнічну ненависть до українців. Але її у Польщі немає.

Розкажу, як російська пропаганда не досягає своєї мети. На початку війни (йдеться про перші місяці повномасштабної російської агресії проти України, - УНІАН) з'явилася інформація, що українець убив поляка у центрі Варшави. Кілька днів усі переживали: "Як це могло статися?". Партія Конфедерація (коаліція правих партій та євроскептиків, - УНІАН) намагалася використати ці новини, щоб підживлювати ворожнечу до українців. Але це не спрацювало. А за кілька днів з'ясувалося, що вбивця – поляк.

Кремлівська пропаганда пожвавлюється щороку у липні (у річницю Волинської трагедії, – УНІАН). Так, є ті, хто хоче, щоб українці постійно перепрошували за те, що сталося колись. З'являються меседжі: "Україна не може впоратися зі своїм минулим під час Другої світової війни". І, звісно, у деяких середовищах Польщі це спрацьовує. Але цих людей дуже мало, і їм насправді не потрібна російська пропаганда… Більшість же поляків вважає, що зараз не той час, коли треба з цим розбиратися.

В Польщі проводились опитування про те, як ставляться поляки до українців. Яка динаміка відповідей та про що вона, на ваш погляд, говорить?

Якщо подивитися результати опитувань, то побачимо, що на початку повномасштабної війни близько 70% поляків не мали нічого проти українців, вважали, що вони допомагають Польщі розвиватися. Згодом цей відсоток упав до 60%, але це не суттєво. У меншості - люди, які просто не мають своєї думки з цього питання, і ті, хто бояться українців. Але йдеться не про ті страхи, на яких намагається зіграти Москва.

На початку повномасштабної війни були побоювання, що доступ до дитячих садків, шкіл, медицини буде обмежений для поляків через велику кількість українців. Якийсь час були настрої на кшталт: "Нам (чогось) не вистачить". І це єдине, чого справді боялися поляки. При тому, що немає дефіциту місць у дитячих садках та школах. Українських дітей додають до класів, вони добре інтегруються з польськими однокласниками. Були побоювання, що школярів можуть тероризувати через те, що вони з іншої країни, що не говорять польською. Але такого немає, ворожнечі немає. І це - маркер того, що серед батьків немає ненависті до інших народів, ніхто не говорить про неї вдома.

Поляки звикли до українців, адже вони не з'явились у Польщі у 2022 році. І не було шоку від такої великої кількості переселенців. У більшості настрій: "Українці приїжджають, працюють. Таких мігрантів ми хочемо". Стосунки, в основному, дружні, доброзичливі.

Ви згадали, що під час передвиборчої кампанії в Польщі українська тема, тема зерна, була доволі гучною. Зараз поступово вона зійшла нанівець. На що українцям чекати від нового польського уряду?

Впевнений, що новий уряд підтримуватиме Україну, а емоції трохи стихнуть. Українці не повинні боятися, що ставлення поляків до України зміниться на гірше. Практично всі розуміють, що мають підтримувати сусідів. Початок повномасштабної війни у Польщі сприйняли як особисту образу: "Б'ють українців, а могли б і нас". Інтереси Польщі, інтереси польського суспільства у тому, щоб Україна війну виграла. Серед політиків у цьому питанні є консенсус. Вони єдині у тому, що треба зробити все, щоб Україна перемогла.

Влад Абрамов

Влад Абрамов