Українська сторона сподівається, що Польща продовжить дію законодавства щодо тимчасового захисту наших громадян до 2025 року.

У Польщі не збільшилося негативне ставлення до українців, незважаючи на емоції, які пов’язані з передвиборчою ситуацією.

Про це сказав посол України в Польщі Василь Зварич в ефірі телемарафону. Він нагадав, що в Польщі дуже активний передвиборчий період, бо парламентські вибори заплановані на 15 жовтня.

Захист українських біженців

"Ми можемо почути багато різних заяв з різних політичних сил, але я хочу заспокоїти громадян України, які проживають в Польщі: вони залишаються під захистом польської держави, діє закон, який був прийнятий ще минулого року в березні і продовжена його дія до 4 березня 2024 року", - сказав Зварич.

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За його словами, у Польщі розуміють, що біженці з України не стали тягарем для них, а навпаки допомагають розвивати місцеву економіку.

"Польська сторона, польське суспільство розуміє, що українці в Польщі це певна додаткова вартість, а не тягар для польського суспільства, оскільки практично 900 тисяч громадян України, які прибули в Польщу після початку повномасштабного вторгнення, працевлаштовані. Тобто це люди, які легально працюють, які сплачують податки, внески в соціальне страхування. І це є позитивною стороною для польської економіки", - наголосив Зварич.

Він переконаний, що така ситуація щодо підтримки українців продовжуватиметься й надалі, і нашим громадянам нема через що хвилюватися. При цьому Зварич додав, що українська держава завжди говорить нашим громадянам, щоб вони готувалися повернутися додому, бо в Україні буде дуже багато роботи по відбудові держави.

Посол нагадав, що вчора ЄС продовжив дію законодавства щодо тимчасового захисту громадян України в країнах ЄС до 2025 року. "Ми сподіваємося, що потрібне рішення ухвалить і польська сторона", - сказав він.

Зварич зазначив, що зараз в Польщі дуже багато емоцій, які пов’язані з передвиборчим періодом - йде боротьба за кожен голос.

"Але немає збільшення негативного ставлення по відношенню до українців. Є усвідомлення того, що Україна бореться за свою гідність, свою незалежність, європейські цінності і за безпеку Польщі та ЄС. Якщо і з’являються якісь сигнали чи елементи якогось незадоволення перебуванням українців в Польщі, то це все ми пов’язуємо з внутрішньополітичною ситуацією і з загальною тенденцією такого антиміграційного треку, який ми зараз спостерігаємо в багатьох країнах ЄС, особливо в тих, де найближчим часом мають відбутися вибори. Переважна більшість розуміють, що українці знайшли свій прихисток від російської агресії", - наголосив посол.

Проблеми з експортом зерна

Говорячи про проблеми з вирішенням питання щодо експорту українського зерна, Зварич зазначив, що Україна сподівається на конструктивне рішення.

"Ми сподіваємося і робимо все для того, щоб це питання було конструктивно вирішено. Ми відкриті до діалогу і вже відбулися розмови на рівні міністрів сільського господарства України і Польщі, ми представили свою дуже конструктивну пропозицію - як ми маємо контролювати свій експорт до країн-сусідів", - сказав український посол.

Він зазначив, що наразі польский уряд вивчає українську пропозицію щодо того, як транспортувати зерно, "оскільки це щось нове і потрібен певний час, щоб зрозуміти механізми як воно буде працювати на практиці".

"Найголовніше, що діалог триває і сторони демонструють бажання і політичну волю - не загострювати негативні емоції, які не потрібні ні Польщі, ні Україні, ні всій Європі", - наголосив Зварич.

Він зазначив, що всі країни спостерігають і хвилюються через ситуацію, бо йдеться не просто про відносини між двома країнами, а все це є запорукою стабільності та безпеки в нашому регіоні й у Європі загалом.

Конфлікт між Україною і Польщею через зерно

Як повідомляв УНІАН , у вересні Польща вирішила продовжити заборону на експорт зерна з України попри рішення Єврокомісії.

18 вересня Україна подала позов до СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону на зерно.

Представник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що на думку Варшави українська позиція з врегулювання зернової кризи є "неприйнятною".

Польща збирається зберегти ембарго на імпорт української агропродукції, доки не дійде висновку, що зняття обмежень "не матиме негативного впливу на наш сільськогосподарський ринок, що навряд чи станеться в найближчому майбутньому".

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