За словами Дениса Шмигаля, агресор прагнув залякати українців та паралізувати енергетику держави.

Україна змогла втримати енергетичну стійкість після масових атак Росії.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що лише за перші три дні цього тижня ворог завдав до 130 ракетних ударів та ударів дронів-камікадзе по цивільних та енергетичних об’єктах, зокрема в столиці.

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"Агресор прагнув залякати українців та паралізувати енергетику держави. Своєї мети він не досяг. Україна була готова до такого сценарію. Ми мобілізували зусилля для екстрених ремонтних робіт, відновили електропостачання в 4 тис. населених пунктах. Українці проявили свідомість, добровільно зменшивши споживання електроенергії в середньому на 10%. 15 жовтня споживачі Києва та області разом зменшили споживання на 7%. Найсвідомішими щодо зменшення споживання стали мешканці Чернігівської області, їхній результат — майже 20%. Це дозволяє збалансувати постачання енергії в пікові години та не застосовувати планові відключення. Розраховуємо, що найближчими днями зранку та ввечері українці також утримаються від надмірного споживання електроенергії", - заявив прем'єр.

Шмигаль також зазначив, що логічним наслідком російських атак та інших злочинних дій стало перше міжнародне визнання Росії державою-терористом. ПАРЄ у своїй резолюції назвала російський режим терористичним та закликала прискорити створення Спеціального Міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України.

Удари Росії по критичній інфраструктурі

Вранці 10 жовтня Росія здійснила ракетні атаки на 13 областей України та місто Київ. У результаті цього загинули 20 осіб, травмовано - 108. Пошкоджень зазнали 205 об'єктів, зокрема, 45 будинків, 30 багатоповерхових будинків та об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС на Вінниччині.

Президент України Володимир Зеленський в одному зі своїх звернень наголосив, що внаслідок атак окупантів протягом останніх днів пошкоджено близько третини української енергетики.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області.

За даними "Укренерго", внаслідок обстрілу значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури. Диспетчерський центр "Укренерго" попередив про можливі застосування графіків аварійних відключень.

Жителів Києва та області закликали ощадливо споживати електроенергію, особливо в період з 17:00 до 23:00. Яку техніку краще вимикати - читайте у матеріалі УНІАН.

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