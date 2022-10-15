Згодом енергетики обіцяють опублікувати графік можливих відключень у розрізі Києва.

У Києві сьогодні, 15 жовтня, можливі відключення у зв'язку з ранковими ударами росіян по об'єктах енергетики.

Про це у Facebook повідомила директорка з комунікацій СКМ Наталія Ємченко.

Мешканців столиці закликали зменшити обсяги споживання електроенергії.

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"Сьогодні черговий важкий для енергетики день. Маємо скоротити споживання на 35-40%, щоб скоротити вирогідність відключень", - написала вона.

Окремо вимкнути вивіски та вітрини закликали місцевих підприємців.

Ємченко додала, що згодом енергетики опублікують графік можливих відключень у розрізі Києва.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба, своєю чергою, також закликав громадян утриматися від надмірного споживання світла й за можливості вимкнути електроприбори.

"Ми можемо допомогти нашим енергетикам усунути всі руйнування та аварійні ситуації. Закликаю кожного жителя області сьогодні максимально обмежити використання електроенергії з 17 до 23 години", - сказав він.

Нові удари Росії по Київській області

Вранці, 15 жовтня, російські війська завдали нових ударів по критичній інфраструктурі Київської області.

Унаслідок ворожої атаки об'єкт енергетики зазнав "тяжких руйнувань". Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

Спеціалісти НЕК "Укренерго" вже працюють на місці події.

Удари Росії по критичній інфраструктурі України

10 жовтня росіяни завдали масованого удару по українських містах, були влучання й в об'єкти енергетики. Наступного дня Путін визнав, що цілями ракетного терору була саме критична інфраструктура.

Через ракетні обстріли України ввечері, 10 жовтня, припинила експорт електроенергії, щоб стабілізувати власну енергосистему.

За даними розвідки, масованого удару РФ готувалась завдати ще на початку жовтня.

11 жовтня Росія завдала нових ударів по енергетичних об'єктах у Львівській області і Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

Громадян закликали бути поміркованими у споживанні електроенергії й заощаджувати світло з 17:00 по 22:00, щоби країна могла минути енергетичну кризу.

Яку техніку краще вимикати - читайте у матеріалі УНІАН.

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