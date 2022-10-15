На місці працюють екстрені служби.

Вранці 15 жовтня російські окупанти атакували ракетами одну з громад Київської області.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Київщина! Ракетний удар по одній із громад області. Усі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо без жертв", - заявив Кулеба. Відео дня

Очільник ОВА зауважив, що повітряна тривоги ще триває. Залишайтеся в укриттях до відбою.

Він також закликав не фіксувати місце влучання та не викладати фото й відео до мереж.

Ракетний терор

Останніми днями Росія пішла на ескалацію війни. Окупанти влаштували два дні масованих ракетних ударів по мирних містах України. Вранці 11 жовтня у Київській, Хмельницькій та Одеській областях лунали вибухи, працювала українська система протиповітряної оборони. На Київщині збили дві ворожі ракети.

10 жовтня російські окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 84 ракети, 56 з них було знищено. Наразі відомо вже про 19 загиблих і 105 поранених.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін визнав обстріл українських міст і об'єктів критичної інфраструктури, а також пригрозив Україні новими ударами.

В українській розвідці наголосили, що масований ракетний удар російська влада готувала ще з початку жовтня.

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