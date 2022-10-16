У Росії нічого не вийде, зазначив експерт.

Російський президент Володимир Путін не домігся цілей, поставлених масовим ракетним ударом по Україні 10 жовтня.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів директор Інституту трансформації суспільства, політолог і економіст Олег Соскін.

"Однозначно не домігся (цілей - УНІАН). Понад половину цих різного виду ракет, іранських безпілотників-камікадзе були збиті. Хоча, звичайно, сталася дуже демонстративна жорстокість. Це вже чистий геноцид, тероризм - що Путін творив з Києвом, Львовом, Миколаєвом, Харковом, Запоріжжям", - сказав він.

Соскін вважає, що Путін повернувся до моделі боїв у Сирії.

"Те, що Путін призначив генерала-вбивцю Суровікіна, означає, що вони прийняли для себе остаточно модель, що оскільки Україну завоювати не можна, на полі бою перемогти неможливо, прийнято рішення йти за моделлю руйнування України як Сирії, знищувати у корені містоутворюючі об'єкти", - додав він.

Але експерт зазначив, що у Росії нічого не вийде: "Тому що українці дуже швидко вчаться. У нас дуже високооснащена армія. Я думаю через півроку буде сама високооснащена і професійна армія в світі. Їй не буде рівних, абсолютно. Вона буде володіти будь-якими видами зброї. Наші воїни освоюють передові види озброєнь. Це озброєння п'ятого, шостого техніко-економічного укладу".

Західні країни розуміють, що Україна і ЗСУ – це єдиний захисник західної цивілізації, підкреслив Соскін.

"(Україна – УНІАН) вже навіть не просто форпост, а фортеця. Якщо цю фортецю не підтримувати, не посилювати, то вони самі не зможуть вистояти проти сарани", – пояснив Соскін.

Масований ракетний удар по Україні 10 жовтня

10 жовтня російські окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних ударів по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях. Був атакований і центр Києва.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 84 ракети, 56 з них були знищені.

В результаті масованої ракетної атаки українських міст загинуло вже 20 осіб, ще 108 отримали поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: