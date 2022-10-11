На місці працюють всі служби.

Російські окупанти атакували теплоелектростанція (ТЕС) у Вінницькій області, запустили два дрона-камікадзе.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Вінницької обласної Військової адміністрації Сергій Борзов.

"Здійснена атака на Ладижинську ТЕС. 2 дрони-камікадзе "Shahed-136". Усі служби працюють", - написав він. Відео дня

Борзов також закликав дотримуватися заходів безпеки під час повітряної тривоги.

Травмованих під час влучання в Ладижинську ТЕС немає, повідомив в.о. міського голови Ладижина Олександр Коломієць, пише Суспільне.

Обстріл України і відключення світла

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня вранці Росія здійснила атаки на низку областей України. Вибухи чули у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Хмельницькій та Київській областях. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський провів нараду з питань відновлення зв’язку та енергопостачання, пошкоджених унаслідок російських ракетних обстрілів у понеділок вранці.

Учасники наради наголосили на важливості тимчасового зменшення споживання електроенергії в години пікового навантаження на мережі – з 17:00 до 22:00.

Українців закликали знизити навантаження на енергосистему та зменшити потребу в аварійних відключеннях, громадян просили у вказаний час не користуватися найбільш енерговитратними приладами, а саме: електрообігрівачами, бойлерами, електроплитами, мікрохвильовими печами, пральними та посудомийними машинами, електрочайниками, кавоварками, прасками тощо.

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