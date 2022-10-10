Українців закликали з 17:00 до 22:00 максимально зменшити споживання електроенергії.

У зв'язку з масовим ракетним ударом Росії по об'єктах критичної інфраструктури українців просять розвантажити енергосистему сьогодні у годину-пік - з 17:00 по 22:00.

Про це повідомили в Офісі президента.

"Прохання до всіх жителів України! З 17:00 до 22:00 вечора максимально зменшити споживання електроенергії, щоб ми разом впоралися з цими тимчасовими складнощами", - закликав він.

Відео дня

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, своєю чергою, додав, яку техніку треба вимкнути, щоб розвантажити мережу.

За його словами, сьогоднішній вечір, 10 жовтня, є одним з найскладніших вечорів для української енергетики.

Якщо сьогодні ввечері ви зможете використати менше електроенергії, то це суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу у аварійних відключеннях, наголосив він.

Які електроприбори треба вимкнути з розетки

електрообігрівачі

бойлери

кухонна електроплита

мікрохвильова піч

пральна машина

електрична духова шафа

електрочайник (кавоварка)

праска

посудомийна машина

кондиціонер

зарядні пристрої

пилосос

комп’ютер

телевізор

Сьогодні ввечері варто мінімізувати використання таких приладів, а натомість користуватися ними вночі або в обідню пору дня.

Також більш ощадливе використання освітлення у вечірні години полегшить навантаження на енергосистему.

"Сьогодні ввечері та наступні кілька днів давайте зробимо все можливе, щоб мінімізувати споживання електроенергії о 18:00-23:00", - написав Герус.

Разом із тим енергетики вже працюють над тим, щоб забезпечити стабільну, надійну та безперебійну роботу енергосистеми.

Масований удар по Україні - що відомо

Сьогодні зранку, 10 жовтня, Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи було чутно у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них було знищено.

Загинуло щонайменше 10 громадян, ще близько 60 отримали поранення, відзвітували у Нацполіції.

Російський президент Володимир Путін підтвердив, що ударів завдали у відповідь на нібито "теракт" на Кримському мосту: "У разі продовження спроб на нашій території терактів відповіді з боку Росії будуть жорсткими і за своїми масштабами будуть відповідати рівню загроз, створюваних Російській Федерації. Ні в кого не повинно бути в цьому ніяких сумнівів".

Водночас в українській розвідці наголосили, що масований ракетний удар російська влада готувала ще з початку жовтня.

Вас також можуть зацікавити новини: