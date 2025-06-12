За словами Романа Костенка, Драпатий сам обрав бойову посаду.

Генерал Михайло Драпатий, який нещодавно був звільнений з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ, від початку не повинен був поєднувати цю адміністративну роботу із командуванням оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Таку думку в етері Radio NV озвучив Роман Костенко – народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Костенко нагадав, що Драпатий очолював Сухопутні сили лише пів року, але із середини січня його призначили керувати ще й "Хортицею", яка відповідає зокрема за оборону Покровська.

"І хто б що не говорив, яка б не була людина, але змішувати посаду різних направлень… Задача командування [Сухопутних військ] – це генерувати війська, готувати їх і віддавати в такі стратегічні угруповування, [як Хортиця]. Аби вони під керівництвом цих командирів виконували якісь завдання. Тобто два різних завдання. У тому й був сенс, щоб їх не змішувати. Це за стандартами НАТО", – сказав Костенко.

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Він додав, що в цьому випадку Драпатий мав обрати – або керувати бюрократичними процесами в Сухопутних військах, або ж займатися безпосередньо бойовою роботою в "Хортиці".

"Я думаю, йому це питання й задали – де ти хочеш бути. І він людина бойова. Я думаю, він обрав цей напрямок. І тому його призначили командувачем Обʼєднаних сил", – додав Костенко.

Михайло Драпатий: що треба знати

На початку червня Михайло Драпатий подав рапорт на відставку з посади командувача Сухопутних військ. Це сталося на після удару російських окупантів по полігону Сил оборони України, внаслідок якого загинули новобранці.

Згодом президент Зеленський зняв Драпатого з цієї посади і призначив командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ - командно-штабною структурою, яка стоїть над оперативно-стратегічними групами військ, такими як "Хортиця". Президент зазначив, що Драпатий на цій посаді зосередиться на виключно бойових питаннях.

Разом з тим Драпатий залишається командувати "Хортицею".

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