Нещодавно Драпатий написав рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ.

Президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем Обʼєднаних сил. Про це він повідомив під час свого вечірнього звернення.

"Провів сьогодні детальну нараду з нашими військовими. Олександр Сирський, Андрій Гнатов, Михайло Драпатий та міністр оборони Рустем Умєров. Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях. І призначений командувачем Обʼєднаних сил, щоб міг займатися фронтом. Фронтом на 100%. Що стосується системи Сухопутних військ. Особливо таких завдань, як тренування, підготовка, зміни в ТЦК. І все, що з цим повʼязано – цим буде займатися інша людина", – сказав Зеленський.

Сам Драпатий раніше повідомив, що зустрівся із Зеленським та доповів усе, що відомо про трагедію на полігоні. Також він пояснив президенту причину свого рішення подати у відставку.

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"Президент почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному — війні, фронті, перемозі. Я вдячний Верховному Головнокомандувачу за довіру, за єдине розуміння відповідальності й бачення змін, яких потребує наша армія.Маємо змінювати культуру всередині війська. Культуру ставлення командирів до своїх бійців, до виконання обовʼязків, до цінності кожного життя українського воїна, який взяв зброю, щоб захистити Україну", – написав Драпатий.

Михайло Драпатий: що треба знати

Напередодні стало відомо, що російські окупанти завдали удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. Внаслідок атаки загинуло 12 людей, ще 60 отримали поранення.

На тлі удару командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку. Він також підкреслив, що поведінка бійців має значення, але головна відповідальність – завжди на командуванні.

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