Земельна схема "імені Добкіна"

Харківська область - золота годівниця чиновників-корупціонерів, які роками розкрадали державне майно. За "збігом обставин" заповідні землі оформив на родичів і колишній голова Харківської ОДА, а тепер – кандидат в мери Харкова Михайло Добкін.

За п’ятдесят кілометрів від Харкова розташоване одне з наймальовничіших селищ області – Старий Салтів. Тут – головний курорт Харківської області – Печенізьке водосховище і чудовий сосновий ліс. І саме тут, за високим парканом, володіння родини Михайла Добкіна.

Раніше навколишні природні багатства належали державі. Але стали приватними ще 10 років тому, коли Михайло Добкін, тоді ще очільник області, за безцінь віддав своїм родичам 3 гектари елітної землі з виходом на воду.

Земельні ділянки тут коштують сотні тисяч доларів. Але родичі Михайла Марковича отримали їх за копійки. За даними "Грошей", річна оренда трьох гектарів лісу з узбережжям обходиться сімейству Добкіних всього у 13 тисяч гривень. Це – близько однієї тисячі гривень на місяць. Настільки мало, що сам Добкін навіть не пам’ятає про ці гроші. На запитання "Грошей" про те, скільки платить за землю, яка тут в оренді, він відповів: "Я не можу вам сказати. Скільки по договору нараховано, стільки і платимо".

На зауваження, що це – мізерна сума у 13 тисяч гривень на рік, Михайло Добкін заявив: "… Я не веду фінансово-господарську діяльність. Якщо вам цікаво, запитайте в кооперативі. Я не є його власником".

"Гроші" з’ясували, що власником земельної ділянки на Печенізькому водосховищі, за документами, дійсно є "Дачний кооператив "Вереск"". Але засновниками кооперативу, за дивним збігом обставин, є родичі Михайла Добкіна - дружина Алла Добкіна, донька Алла Добкіна-Гуревич і теща Анастасія Боженко.

Тож як сімейство Добкіних заволоділо елітними гектарами?

Коли Михайло Добкін очолював Харківську область, він подарував сімейному кооперативу майже три гектари соснового лісу, розповідають в Харківському антикорупційному центрі: "Це розпорядження від 6 листопада 2012 року. Ним Михайло Добкін фактично зобов’язує Вовчанське лісове господарство укласти з дачним кооперативом "Вереск" оренду на 49 років. Мова про земельну ділянку площею 2,82 гектара в селі Зарічне".

Вартість елітної землі оцінили в трохи менше 14 тисяч доларів, що дорівнює лише чотирьом доларам за 100 квадратних метрів.

"За нашими розрахунками, це у 200, 250 разів менше, ніж ринкова вартість землі на Печенізькому водосховищі на сьогодні", - кажуть "Грошам" в Харківському антикорупційному центрі.

Занижена оцінка дала змогу родичам Добкіна пожиттєво користуватися елітною ділянкою і сплачувати за неї державі копійки. А сам Михайло Добкін на прохання пояснити, як так сталося і чи не вбачає він у передачі землі своєму сімейному кооперативу зловживання службовим становищем та й взагалі конфлікту інтересів, не знаходить часу розмовляти. "Я на сьогодні зайнятий зустрічами з людьми, часу з вами розмовляти у мене немає", - заявив він "Грошам".

Михайлу Марковичу незручні питання зараз геть непотрібні, адже у Харкові стартувала передвиборча кампанія. І Добкін вкотре бореться за владу. Ось чому загострилась його нібито амнезія.

"Я стану мером і наведу порядок", - запевняє він.

Ну, дійсно. Адже розмова з ним відбувається у дворах старих, напівзруйнованих харківських гуртожитків. Тут прості харків’яни чекають на диво. А Михайло Добкін приїжджає до виборців на коштовному Ленд Крузері й роздає чергові передвиборчі обіцянки. Втомлені від важкого життя містяни жадібно ловлять кожне слово кандидата в мери.

Але "Гроші" повертають Михайла Марковича до реальності та просять пригадати, що він зробив для людей, а що особисто для себе, вже бувши при владі. Втім, не бажаючи відповідати на незручні питання, Михайло Маркович спочатку зауважує, що ми не харків’яни, щоб з нами спілкуватись, а пізніше взагалі просить прес-секретарку захистити його від агентів "Грошей": "Можна мене від цієї активної дівчини огородити? У мене фізично не вистачає сил. Давайте скінчимо. Будь ласка". Далі за Добкіна вступається його охорона. Вони просять "Гроші" вимкнути камеру…

Поки Михайло Добкін піариться, "Гроші" оглядають його володіння з повітря. Величезну територію соснового лісу він обніс кількаметровим дерев'яним парканом, який видно навіть з висоти пташиного польоту. Довжина паркану – понад тисячу метрів. Поблизу узбережжя з коптера помічаємо великий понтонний будинок, розташований просто на воді. Будувати об'єкти на цій ділянці – заборонено. Але Добкін обходить законодавство. Свій маєток він декларує не як будинок, а як водний засіб "Теремок".

За словами співзасновника суспільно-політичного проекту "Кнопки Харків" Дениса Сігая, це звичайна маніпуляція термінами. Яка, на жаль, реально дозволяє побудувати будинок на воді. "І внести його в декларацію як об'єкт на воді", - каже він "Грошам".

Втім, і це ще не все. Поблизу земельної ділянки сімейства Добкіних шматок лісу прихопив собі й Сергій Овчаренко, екс-працівник Харківської ОДА, який був другом і правою рукою Михайла Добкіна в часи його правління. Коли приймалося рішення про виділення землі на Печенізькому водосховищі, він керував земельною комісією. І, очевидно, за правильне рішення був нагороджений шматком елітної землі.

Загарбаний родичами та оточенням Добкіна ліс поблизу Старого Салтова – яскравий приклад того, як працювала "кооперативна" схема – наймасштабніша корупційна схема на Харківщині, коли місцевою владою дерибанилися сотні гектарів елітної державної землі.

"З часів, коли Добкін був мером, місто втратило 900 га землі. Експерти оцінюють їх в 5 млрд гривень збитків міському бюджетові. Земля роздавалась у приватні руки – оточенню Добкіна і Кернеса – друзям, близьким, забудовникам... І роздавалась безкоштовно", - розповідає Денис Сігай.

Кооперативна схема успішно працювала з 2008 по 2016 рік. Земля виводилася через штучно створені кооперативи.

"Умовно кажучи, житловий кооператив створюється 19 числа, а 20 числа він вже пише запит в міську раду з проханням виділити землю. І вже 21 числа відбувається сесія міськради, де депутати голосують і виділяють цю землю приватним кооперативам. Тобто, грубо кажучи, "операція" займає три дні", - розповідає "Грошам" засновник суспільно-політичного проекту "Кнопки Харків" Марк Копил.

У 2018 році Генеральна прокуратура оголосила Михайлу Добкіну підозру щодо розкрадання державної землі. За словами журналіста Павла Федосенка, коли вся ця кооперативна схема сплила, почались слідчі дії і тоді говорили, що землі вивели на 4 млрд гривень. "По цій справі проходить ряд чиновників міської ради та колишні чиновники обласної адміністрації. Серед них і Михайло Добкін", - зауважує Павло Федосенко.

Добкін з родиною багато років мешкають у цьому маєтку.

Земля, на якій він розташований, надкоштовна. Це – район елітного харківського Лісопарку, заповідна зона. Тут земля коштує мільйони. Але Добкіну вона дісталася за безцінь. Була виведена по уже відомій нам кооперативній схемі.

"Він навіть розповідав, що землю передали якомусь кооперативу, який обслуговував ЖСК. А потім, ну, так випадково вийшло, він цей кооператив купив. А там – раз! – і у цього кооперативу є ця земля… Ну, такий збіг обставин", - саркастично розповідає Павло Федосенко.

Виділення землі на Печенізькому водосховищі у 2016 році розслідувала Харківська прокуратура. Але справу закрили, бо суд не знайшов зловживань зі сторони обласної адміністрації. Втім, за твердженнями експертів, порушення насправді очевидні. Тож редакція програми "Гроші" вже звернулася в правоохоронні органи, аби скандальне розслідування поновили і винних в дерибані державної землі все ж таки покарали.

Повний сюжет про те, як Михайло Добкін не бажав спілкуватися з журналістами з приводу дерибану заповідних земель Харківщини та як виглядають гектари, незаконно передані приватним кооперативам, якими володіють родичі Добкіна й він сам, дивіться сьогодні в новому випуску програми "Гроші"о 19:25на телеканалі 2+2.

Світлана Федик

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter