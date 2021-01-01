Михайло Добкін вже був мером Харкова у 2006-2010 роках.

Колишній голова Харківської ОДА і екс-народний депутат Михайло Добкін зібрався балотуватися в мери Харкова.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Всупереч усім спекуляціям, Харківська міськрада в установленому законом порядку подала звернення до ВР з приводу призначення нових виборів мера у зв’язку зі смертю Кернеса. Так що відтягнути вибори на максимальний термін не вийде. І так, Добкін йде в мери", - йдеться в дописі, який репостнув Добкін.

Перед цим Добкін опублікував відео, у якому привітав із Новим роком і натякнув на свою участь у виборах.

Зазначимо, що екс-"регіонал" Михайло Добкін вже був мером Харкова у 2006-2010 роках. Згодом його замінив Геннадій Кернес, який перебував на цій посаді до моменту своєї смерті в грудні 2020 року.

Смерть Кернеса: що відомо

Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195044 голосів).

11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції. 21 грудня літак із тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова. Його поховали 23 грудня.

Закон "Про місцеве самоврядування" передбачає, що в разі смерті міського голови, не пізніше ніж на 15-й день, людина, що виконує його повноваження (секретар міськради), звертається до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів.

Днями секретар Харківської міськради Ігор Терехов анонсував передачу до Верховної Ради звернення з проханням призначити позачергові вибори міського голови.

Михайло Добкін: чим він запам'ятався

У червні 2020 року Михайло Добкін заявив про намір балотуватися в мери Києва. Він зазначив, що у нього "є досвід", маючи на увазі той час, коли він обіймав посаду мера Харкова. Згодом він опублікував проморолик, у якому постав в образі брутального байкера.

Згодом, коли стало відомо про хворобу Кернеса, Добкін передумав балотуватися в мери Києва і заявив, що піде на вибори Харківського міського голови. Утім, невдовзі він зняв свою кандидатуру і з виборів мера Харкова на користь Кернеса.

Михайло Добкін "прославився" після скандального відеоролика, який був розповсюджений під час виборчої кампанії до Верховної Ради у 2007 році. Тоді мер Харкова Добкін ніяк не міг прочитати з аркуша текст про свої ж досягнення на посаді мера. Він скаржиться на "по-дебільному написаний текст" тодішньому секретарю міської адміністрації Геннадію Геннадію Кернесу. А той йому відповідає, що "все х***я" й треба знімати "по новій", і додає, що у Добкіна "обличчя нудне" і йому "грошей ніхто не дасть".

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Автор: Олександр Топчій