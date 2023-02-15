Зелений борщ - одна з найсмачніших страв української кухні. Його можна готувати за оригінальним рецептом, а можна і трохи урізноманітнити - все залежить від бажання.
Раніше ми розповідали, як приготувати червоний український борщ - рецепт, який нікого не залишить байдужим.
Зелений борщ - перевірений рецепт
Для приготування вам знадобляться:
- м'ясо - 500 грамів;
- картопля - 400 грамів;
- морква - 1 штука;
- яйця - 4 штуки;
- щавель - 200 грамів;
- кріп і петрушка;
- зелена цибуля;
- лавровий лист;
- перець горошком.
У каструлю наливаємо три літри води, викладаємо м'ясо і варимо на невеликому вогні близько 1,5 годин. У готовий бульйон сиплемо перець горошком і спеції за смаком. Потім додаємо порізані кубиками картоплю і моркву і варимо ще близько 30 хвилин.
Після цього викладаємо в бульйон нарізані відварені яйця, щавель, цибулю, петрушку і кріп. Варимо ще близько 5 хвилин, накриваємо кришкою і залишаємо на 10-15 хвилин.
Подавати зелений борщ можна зі сметаною, майонезом або будь-яким соусом, який вам до душі.
Борщ без м'яса - пісний рецепт
Для приготування вам знадобляться:
- картопля - 3 штуки;
- морква - 1 штука;
- лук - 1 штука;
- яйця - 4 штуки;
- щавель - 1 штука;
- лавровий лист.
Наливаємо в каструлю 1,5 літра води, ставимо її на вогонь. Потім висипаємо в ємність порізану картоплю, а самі нарізаємо моркву і цибулю. Щавель дрібно рубаємо на дощечці.
Додаємо до картоплі порізані моркву і цибулю, доводимо до кипіння і варимо на повільному вогні близько 15-20 хвилин. Після цього викладаємо в борщ щавель і спеції за смаком. Варимо ще близько 10 хвилин, вимикаємо і накриваємо кришкою.