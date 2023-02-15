Як швидко і легко приготувати ароматний зелений борщ - читайте в статті.

Зелений борщ - одна з найсмачніших страв української кухні. Його можна готувати за оригінальним рецептом, а можна і трохи урізноманітнити - все залежить від бажання.

Раніше ми розповідали, як приготувати червоний український борщ - рецепт, який нікого не залишить байдужим.

Зелений борщ - перевірений рецепт

Для приготування вам знадобляться:

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м'ясо - 500 грамів;

картопля - 400 грамів;

морква - 1 штука;

яйця - 4 штуки;

щавель - 200 грамів;

кріп і петрушка;

зелена цибуля;

лавровий лист;

перець горошком.

У каструлю наливаємо три літри води, викладаємо м'ясо і варимо на невеликому вогні близько 1,5 годин. У готовий бульйон сиплемо перець горошком і спеції за смаком. Потім додаємо порізані кубиками картоплю і моркву і варимо ще близько 30 хвилин.

Після цього викладаємо в бульйон нарізані відварені яйця, щавель, цибулю, петрушку і кріп. Варимо ще близько 5 хвилин, накриваємо кришкою і залишаємо на 10-15 хвилин.

Подавати зелений борщ можна зі сметаною, майонезом або будь-яким соусом, який вам до душі.

Борщ без м'яса - пісний рецепт

Для приготування вам знадобляться:

картопля - 3 штуки;

морква - 1 штука;

лук - 1 штука;

яйця - 4 штуки;

щавель - 1 штука;

лавровий лист.

Наливаємо в каструлю 1,5 літра води, ставимо її на вогонь. Потім висипаємо в ємність порізану картоплю, а самі нарізаємо моркву і цибулю. Щавель дрібно рубаємо на дощечці.

Додаємо до картоплі порізані моркву і цибулю, доводимо до кипіння і варимо на повільному вогні близько 15-20 хвилин. Після цього викладаємо в борщ щавель і спеції за смаком. Варимо ще близько 10 хвилин, вимикаємо і накриваємо кришкою.

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