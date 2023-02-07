Хрусткі вафлі сміливо можна назвати одним з найсмачніших сніданків. Їх можна прикрасити шоколадом, горіхами і родзинками - всім, чого забажає душа. Але що можна використати замість вафельниці, щоб приготувати улюблені ласощі?
Раніше ми писали, як приготувати швидкий пиріг, який підкорить гостей.
Пишні вафлі на сковороді - що знадобиться
- яйця - 3 штуки;
- молоко - 100 грамів;
- борошно - 200 грамів;
- вершкове масло - 100 грамів;
- цукор - 150 грамів;
- ваніль.
Розбиваємо сирі яйця в глибоку ємність, додаємо цукор і добре збиваємо. Повинна вийти пінка. Потім вливаємо молоко кімнатної температури і додаємо ваніль і сіль за смаком. Перемішуємо. Тепер виливаємо в ємність розтоплене вершкове масло. Важливо трохи його остудити перед цим. Висипаємо борошно і збиваємо отримане тісто.
Виливаємо в суху сковороду трохи тіста і розподіляємо його рівно по дну. Обсмажуємо вафлі з двох сторін.
Вафлі можна подавати в такому вигляді або загорнути в трубочки, поки вони не встигли затвердіти. За допомогою кондитерського шприца або рукава наповнюємо їх згущеним молоком або кремом.
Вафлі без вафельниці в духовці - простий спосіб
- борошно - 250 грамів;
- яйця - 3 штуки;
- вершкове масло - 100 грамів;
- молоко - 400 мілілітрів;
- швидкодіючі дріжджі - 2 чайні ложки;
- цукор - 50 грамів;
- ванілін.
Виливаємо в ємність для готування тепле розтоплене масло, додаємо яйця і молоко кімнатної температури, потім перемішуємо.
Борошно змішуємо з цукром і дріжджами, додаємо сіль і ванілін і перемішуємо. Потім змішуємо всі інгредієнти і залишаємо. Розігріваємо духовку до 210°C.
Беремо силіконову форму для вафель і виливаємо тісто в неї, враховуючи, що воно повинно зійти. Ставимо в духовку на 10-15 хвилин. Потім дістаємо вафлі з форми і даємо "підрум'янитися" в духовці ще на 5 хвилин.