Як зробити бельгійські вафлі на сковороді не гірше, ніж в ресторані - читайте в статті УНІАН.

Хрусткі вафлі сміливо можна назвати одним з найсмачніших сніданків. Їх можна прикрасити шоколадом, горіхами і родзинками - всім, чого забажає душа. Але що можна використати замість вафельниці, щоб приготувати улюблені ласощі?

Раніше ми писали, як приготувати швидкий пиріг, який підкорить гостей.

Пишні вафлі на сковороді - що знадобиться

яйця - 3 штуки;

молоко - 100 грамів;

борошно - 200 грамів;

вершкове масло - 100 грамів;

цукор - 150 грамів;

ваніль.

Розбиваємо сирі яйця в глибоку ємність, додаємо цукор і добре збиваємо. Повинна вийти пінка. Потім вливаємо молоко кімнатної температури і додаємо ваніль і сіль за смаком. Перемішуємо. Тепер виливаємо в ємність розтоплене вершкове масло. Важливо трохи його остудити перед цим. Висипаємо борошно і збиваємо отримане тісто.

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Виливаємо в суху сковороду трохи тіста і розподіляємо його рівно по дну. Обсмажуємо вафлі з двох сторін.

Вафлі можна подавати в такому вигляді або загорнути в трубочки, поки вони не встигли затвердіти. За допомогою кондитерського шприца або рукава наповнюємо їх згущеним молоком або кремом.

Вафлі без вафельниці в духовці - простий спосіб

борошно - 250 грамів;

яйця - 3 штуки;

вершкове масло - 100 грамів;

молоко - 400 мілілітрів;

швидкодіючі дріжджі - 2 чайні ложки;

цукор - 50 грамів;

ванілін.

Виливаємо в ємність для готування тепле розтоплене масло, додаємо яйця і молоко кімнатної температури, потім перемішуємо.

Борошно змішуємо з цукром і дріжджами, додаємо сіль і ванілін і перемішуємо. Потім змішуємо всі інгредієнти і залишаємо. Розігріваємо духовку до 210°C.

Беремо силіконову форму для вафель і виливаємо тісто в неї, враховуючи, що воно повинно зійти. Ставимо в духовку на 10-15 хвилин. Потім дістаємо вафлі з форми і даємо "підрум'янитися" в духовці ще на 5 хвилин.

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