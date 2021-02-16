Як правильно варити курячі яйця - докладна інструкція.

Варені яйця часто використовуються в салатах, закусках, супах або сніданках. Щоб яйця зварилися до потрібно консистенції і зберегли привабливий вигляд, потрібно дотримуватися правил варіння.

Як підготувати яйця до варіння

Щоб шкаралупа яєць не потріскалася при варінні, вони повинні бути кімнатної температури. Для цього витягніть їх з холодильника за годину до варіння і залиште на столі. Якщо у вас немає стільки часу, опустіть їх перед варінням в теплу воду.

Перед варінням яйця обов'язково потрібно промити під проточною водою, щоб на поверхні не залишилося ніяких пошкоджень.

Щоб яйця легко чистилися, акуратно проколіть їх тонкою голкою з тупого боку, щоб не потріскалася шкаралупа. Проколювати яйце потрібно на кілька міліметрів, щоб пошкодити захисну плівку.

Як варити яйця в мультиварці, мікрохвильовці і на плиті

Теплі яйця кладуть в посуд і заливають холодною водою так, щоб вона повністю їх покрила. Потім яйця потрібно довести до кипіння і відраховувати час після закипання.

На плиті час варіння яєць різної консистенції після закипання наступний:

у мішечок (напіврідкий білок і рідкий жовток) - 3 хвилини;

некруто (твердий білок і рідкий жовток) - 6-7 хвилин;

круто - 12 хвилин.

Яйця слід варити під накритою кришкою, на середньому вогні.

В мультиварці яйця варять в режимі "варіння" або "суп". Після закипання води виставте на таймері час:

для яйця некруто - 7 хвилин;

для яйця круто - 14 хвилин.

Щоб зварити яйце круто в мікрохвильовці, потрібно покласти його в чашку, наповнити чашку водою, додати чайну ложку солі і поставити в мікрохвильовку на 10 хвилин при потужності 60% або 500 Вт.

В пароварці яйця варяться некруто 10 хвилин, круто - 18 хвилин.

Що потрібно зробити після варіння яєць

Перетримувати яйце і варити довше 20 хвилин не потрібно, інакше воно стане гумовим і втратить смак. Після варіння яйця обов'язково потрібно покласти в посуд з холодною водою на 5-10 хвилин - так вони будуть добре чиститися, а жовток не посиніє. Якщо яйця погано чистяться, значить вони зовсім свіжі. Домашні яйця перед варінням слід протримати в холодильнику мінімум 5 днів.

Щоб перевірити, чи зварилося яйце, покладіть його на стіл і покрутіть. Сирі яйця обертаються повільно, а варені - швидко через більш низьку щільність.

Як варити яйце пашот

Яйце пашот - це страва французької кухні. Воно вариться без шкаралупи і має дуже ніжну консистенцію з кремоподібним жовтком.

Для його приготування крім води вам знадобиться столовий оцет.

У каструлю налити води на 5 см, довести до кипіння і додати 1 ст.л. оцту на 1 л води. Найкраще використовувати рисовий або яблучний оцет. У невелике блюдо акуратно розбити яйце, щоб не пошкодити жовток. Вогонь зменшити до середнього, щоб вода не кипіла, а лише починала закипати.

Ложкою розмішати воду в каструлі, щоб утворився вир, і відразу опустити туди яйце, при цьому чашку з яйцем слід тримати якомога ближче до води. Варити яйце пашот потрібно 3-3.5 хвилини, щоб білок повністю зварився, а жовток залишився рідким. Після приготування викласти яйце на серветку, щоб зтекла зайва вода.

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Автор: Катерина Пулатова