Варені яйця часто використовуються в салатах, закусках, супах або сніданках. Щоб яйця зварилися до потрібно консистенції і зберегли привабливий вигляд, потрібно дотримуватися правил варіння.
Як підготувати яйця до варіння
Щоб шкаралупа яєць не потріскалася при варінні, вони повинні бути кімнатної температури. Для цього витягніть їх з холодильника за годину до варіння і залиште на столі. Якщо у вас немає стільки часу, опустіть їх перед варінням в теплу воду.
Перед варінням яйця обов'язково потрібно промити під проточною водою, щоб на поверхні не залишилося ніяких пошкоджень.
Щоб яйця легко чистилися, акуратно проколіть їх тонкою голкою з тупого боку, щоб не потріскалася шкаралупа. Проколювати яйце потрібно на кілька міліметрів, щоб пошкодити захисну плівку.
Як варити яйця в мультиварці, мікрохвильовці і на плиті
Теплі яйця кладуть в посуд і заливають холодною водою так, щоб вона повністю їх покрила. Потім яйця потрібно довести до кипіння і відраховувати час після закипання.
На плиті час варіння яєць різної консистенції після закипання наступний:
- у мішечок (напіврідкий білок і рідкий жовток) - 3 хвилини;
- некруто (твердий білок і рідкий жовток) - 6-7 хвилин;
- круто - 12 хвилин.
Яйця слід варити під накритою кришкою, на середньому вогні.
В мультиварці яйця варять в режимі "варіння" або "суп". Після закипання води виставте на таймері час:
- для яйця некруто - 7 хвилин;
- для яйця круто - 14 хвилин.
Щоб зварити яйце круто в мікрохвильовці, потрібно покласти його в чашку, наповнити чашку водою, додати чайну ложку солі і поставити в мікрохвильовку на 10 хвилин при потужності 60% або 500 Вт.
В пароварці яйця варяться некруто 10 хвилин, круто - 18 хвилин.
Що потрібно зробити після варіння яєць
Перетримувати яйце і варити довше 20 хвилин не потрібно, інакше воно стане гумовим і втратить смак. Після варіння яйця обов'язково потрібно покласти в посуд з холодною водою на 5-10 хвилин - так вони будуть добре чиститися, а жовток не посиніє. Якщо яйця погано чистяться, значить вони зовсім свіжі. Домашні яйця перед варінням слід протримати в холодильнику мінімум 5 днів.
Щоб перевірити, чи зварилося яйце, покладіть його на стіл і покрутіть. Сирі яйця обертаються повільно, а варені - швидко через більш низьку щільність.
Як варити яйце пашот
Яйце пашот - це страва французької кухні. Воно вариться без шкаралупи і має дуже ніжну консистенцію з кремоподібним жовтком.
Для його приготування крім води вам знадобиться столовий оцет.
У каструлю налити води на 5 см, довести до кипіння і додати 1 ст.л. оцту на 1 л води. Найкраще використовувати рисовий або яблучний оцет. У невелике блюдо акуратно розбити яйце, щоб не пошкодити жовток. Вогонь зменшити до середнього, щоб вода не кипіла, а лише починала закипати.
Ложкою розмішати воду в каструлі, щоб утворився вир, і відразу опустити туди яйце, при цьому чашку з яйцем слід тримати якомога ближче до води. Варити яйце пашот потрібно 3-3.5 хвилини, щоб білок повністю зварився, а жовток залишився рідким. Після приготування викласти яйце на серветку, щоб зтекла зайва вода.
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