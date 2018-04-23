Електростанція під колесами та «самозаліковний» асфальт: топ-5 доріг майбутнього, які вражають (відео)
16:28, 23 квітня 2018Наука та IT
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Дороги майбутнього можуть підживлювати автомобілі енергією, самовідновлювати асфальт та світитися в темряві.
Топ-5 доріг майбутнього, які вражають
Незважаючи на те, що в Україні були б раді будь-якій дорозі без ям, в більш розвинених країнах вимоги до трас зростають разом з науково-технічним прогресом.
Нові «розумні» дороги сильно відрізняються від знайомих і звичних нам: їх патрулюють поліцейські безпілотники, висвітлюють інтерактивні ліхтарі, вони на ходу заряджають авто.
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Нові «розумні» дороги покликані робити поїздки безпечніше, комфортніше та економніше. Вони перетворюють звичайну поїздку в приємну прогулянку.
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