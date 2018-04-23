Електростанція під колесами та «самозаліковний» асфальт: топ-5 доріг майбутнього, які вражають (відео)

Дороги майбутнього можуть підживлювати автомобілі енергією, самовідновлювати асфальт та світитися в темряві.

Незважаючи на те, що в Україні були б раді будь-якій дорозі без ям, в більш розвинених країнах вимоги до трас зростають разом з науково-технічним прогресом.

Нові «розумні» дороги сильно відрізняються від знайомих і звичних нам: їх патрулюють поліцейські безпілотники, висвітлюють інтерактивні ліхтарі, вони на ходу заряджають авто.

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Нові «розумні» дороги покликані робити поїздки безпечніше, комфортніше та економніше. Вони перетворюють звичайну поїздку в приємну прогулянку.