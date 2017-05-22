Винахідники з Данії зробили дерев'яний мотоцикл на паливі з водоростей (відео)

Знаменитий винахідник з Данії Ритсерт Манс прославився тим, що робить унікальні речі буквально з нічого. Складно уявити, що комусь в голову прийде створити дерев'яний мотоцикл на водоростях, але данець зумів це зробити, пише nation-news.ru.

На допомогу винахіднику прийшов інший спеціаліст, який вже довгий час працює над виробництвом екологічного палива. Для мотоцикла з дерева вибрали водорості. Ентузіасти довгий час створювали систему для вирощування водоростей для палива і домоглися свого.

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«Дерев'яний кінь» чудово почувається, поглинаючи субстанцію з водоростей, і розвиває досить високу швидкість. Тепер винахідник налаштувалися зібрати космічний корабель з дерева.