Аеропорти Дубая отримають перший у світі віртуальний паспортний контроль

Генеральний директорат з питань резидентства і міжнародних справах Дубая представив «розумні» тунелі, з допомогою яких процедура проходження паспортного контролю в аеропортах емірату скоротиться до 15 секунд, повідомляє gulfnews.com.

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«Перша в світі біометрична система дозволяє пасажирам просто пройти тунелем, нічого не роблячи. Навіть не потрібно показувати паспорт. В тунелі працює система розпізнавання облич, яка виконує процедуру проходження контролю всього за 15 секунд», уточнили у відомстві.

Однак поки не повідомляється, коли така новація почне працювати в аеропортах.