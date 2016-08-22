У Дубаї запускають "розумні" шкільні автобуси

Як повідомили в Дубайській корпорації таксі, транспорт буде не лише екологічно чистим, але також буде оснащений навігаційною системою спостереження в салоні, передають Російські Емірати. Камери будуть контролювати пересування школярів в автобусі, а також їх посадку і висадку.

Читайте такожНа круїзних лайнерах з Дубая в Абу-Дабі пасажирів обслуговуватимуть роботи

Крім того, система навігації буде відправляти текстові повідомлення на смартфони батьків, щоб повідомляти їх про те, що дитина добрався до школи або виїхала з неї додому.

У задній частині салону буде знаходитися так називаний "перемикач": таким чином, водій повинен буде візуально перевіряти, чи залишився хтось із дітей в салоні. До нової "розумної" системи підключено вже 8 шкіл.