У Дубаї відбулося перше одруження з участю роботів

Перша пара в ОАЕ офіційно уклала шлюб з використанням нового «розумного» сервісу під назвою центр Service 1, повідомляють "Русские Эмираты".

Нова урядова установа, яка займається інтеграцією штучного інтелекту в повсякденне життя, з офіційним представником судів Дубаю за допомогою відеоконференції.

Читайте такожУ Дубаї замовлення додому доставлятимуть дрониУ церемонії взяли участь перші особи країни. Наречений і наречена є членами робочої групи шейха Мухаммада бен Рашид Аль-Мактума.

У ході офіційної церемонії, що проводиться у відповідності з шаріатом і юридичними нормами, спеціальний робот доставляє документи для підпису. Після цього інший робот надає підписані документи про шлюб.

Service 1 базується в Emirates Towers та сприяє уряду ОАЕ в досягненні мети щодо забезпечення задоволеності мешканців.