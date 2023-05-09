Астероїд пролетить на відстані близько 6,08 млн км від Землі.

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) повідомляє, що 12 травня 2023 рокпоблизу Землі пролетить астероїд 2023 HT4. Його довжина становить 76 метрів.

Як повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA, астероїд пролетить на відстані близько 6,08 млн км від Землі. Він рухається зі швижкістю 32 184 км на годину.

Фахівці NASA зазвичай надають статус потенційно небезпечних астрономічним об'єктам, якщо вони наближаються до Землі на відстань менше ніж 7,5 млн км, а діаметр небесного тіла перевищує 100-150 м. Подібні тіла можуть викликати значні руйнування на суші або цунамі у разі падіння в океан. Оскільки астероїд 2023 НТ4 не відповідає обом критеріям одночасно, його не вважають потенційно небезпечним.

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Астероїди в космосі

Наприкінці березня 2023 року повз Землю мав пройти один із найбільших в історії астероїдів. Обʼєкт, що отримав позначення 2023 DZ2, мав пролетіти повз нашу планету на відстані усього лише в 175 тисяч кілометрів.

17 березня мало відбутися зближення з Землею астероїда 2023 EY. 30-метровий астероїд мав пройти у 239 тисячах кілометрів від планети.

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