У п'ятницю, 17 березня, відбудеться максимальне зближення астероїда з нашою планетою.

Нещодавно відкритий астероїд 2023 EY наближається до Землі. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, астероїд пролетить повз Землю на відстані лише 239 тисяч кілометрів о 13:39 за Києвом 17 березня.

Це другий відомий астероїд, що пролетить повз Землю на відстані всього 1 місячної дистанції в цьому місяці, і 14-й з початку року.

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Астероїд 2023 EY належить до групи астероїдів Аполлона. Вперше його виявили 13 березня, за 4 дні до максимального зближення з нашою планетою.

Його приблизний діаметр становить від 14 до 30 метрів, що робить його другим за величиною астероїдом цього року.

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Як повідомляє УНІАН, вчені встановили, що 50-метровий астероїд може врізатися в Землю в 2046 році. Попередньо, зіткнення прогнозують якраз на 14 лютого.

Астрономи підрахували, що ймовірність його впливу на Землю становить 1 до 607. Це єдиний серед ще 1448 астероїдів, ризики від якого визначають як "вище 0".

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