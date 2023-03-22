Вчені засікли його тільки в кінці лютого і розповіли, що буде, якщо цей метеорит вріжеться в нашу планету.

Нещодавно відкритий астероїд, який отримав позначення 2023 DZ2, має пролетіти повз Землю 25 березня. Про це повідомляє The Watchers.

За даними вчених, космічний камінь пролетить повз нашу планету на відстані лише 175 тисяч кілометрів.

Цей астероїд вперше спостерігали в обсерваторії на Канарських островах 27 лютого - за 26 днів до його максимального зближення із Землею.

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Астрономи припускають, чо його діаметр від 43 до 95 метрів. Це найбільший астероїд, який пролетить повз Землю з вересня 2021 року, і 21-й за величиною навколоземний об'єкт, який пролетить повз нас за всю історію спостережень.

Що буде, якщо цей астероїд вріжеться в Землю

Вчені говорять, що при зіткненні з нашою планетою, багато частин астероїда досягнуть її поверхні.

Якщо припустити найгірший сценарій, коли астероїд впаде на населений пункт, наслідки можуть включати вибухову хвилю, теплове випромінювання та викид уламків в атмосферу.

Розмір ударного кратера залежатиме від швидкості та складу астероїда, а також від характеру ударної поверхні. Астероїд розміром 43-95 метрів потенційно може утворити кратер діаметром приблизно 160-500 метрів.

Астероїди такого розміру пролітають повз нас приблизно раз на десятиліття. 2023 DZ2 приблизно в 4 рази більше, ніж Челябінський метеорит.

Челябінський метеорит - що про нього відомо

Падіння челябінського метеорита сталося в лютому 2013 року. Суперболід увійшов в атмосферу Землі, але вибухнув в околицях Челябінська на висоті 23 кілометрів. Момент його падіння потрапив на відео безлічі камер.

Кількість вивільненої енергії під час падіння та вибуху метеорита, за оцінками NASA, становила близько 440 кілотонн тротилу.

За словами вчених, події такого масштабу відбуваються в середньому раз на 100 років.

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