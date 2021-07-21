Координаторка космічних програм Наталія Боротканич: Космос більше не щось далеке, що стосується лише обраних. Насправді це бізнес з величезним потенціалом

Координаторка космічних програм групи проєктів Noosphere Наталія Боротканич розповіла УНІАН про варіанти космічних подорожей для заможних туристів, чому будувати космічний готель невигідно та як розвиток космічного туризму "для розваги" може змінити життя на Землі.

20 липня засновник Amazon та аерокосмічної компанії Blue OriginДжефф Безос піднявся в космос, написавши чергову сторінку в історії космічного туризму. Понад тиждень тому схожий політ здійснив його конкурент у питанні приватного освоєння космосу – підприємець, засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон. Обидва гравці космічного туристичного ринку планують незабаром організовувати регулярні суборбітальні польоти для туристів.

Водночас Ілон Маск планує надати космічним мандрівникам можливість зануритись у життя Міжнародній космічній станції, а згодом організувати туристичну місію до Місяця. В обох випадках місця на перші рейси вже продані.

Більше про те, як космос відкривається для непрофесійних астронавтів, з чого взагалі починався космічний туризм і куди має нас привести, УНІАН розпитав координаторку космічних програм групи проєктів Noosphere, кандидатку історичних наук Наталію Боротканич.

Першим космічним туристом був Денніс Тіто, який заплатив 20 млн доларів за місце на російському космічному кораблі "Союз" і побував на МКС у 2001 році. Чому першими комерційну космічну мандрівку реалізували росіяни, а не американці?

В 90-х роках минулого століття, коли виникли головні нині гравці космічного туристичного ринку, на пострадянській території панував хаос у космічній галузі, тому ці технології були дуже дешеві. Побоюючись, що їх продаватимуть країнам, які до цього не мали космічних технологій і не мали б отримати, Сполучені Штати вітали співпрацю пострадянських країн саме з американцями. Тому, коли компанія Space Adventures вирішила запускати космічний туризм, скориставшись послугою російського корабля "Союз" (до речі, його спроєктував наш земляк Сергій Корольов), в США це підтримали. Це було дешево та відповідало їх концепції освоєння космосу. Це перша причина.

По-друге, тоді NASA не думало комерціалізувати космічні польоти. Непрофесійні астронавти, люди різних професій, літали на американських шатлах у космос, де виконували професійні завдання. Але туристами вони не були, за політ не платили. Мабуть, NASA не хотіло відкривати космос для розваги, "опускати планку". Кілька років тому вони переглянули свою політику, вирішивши віддати приватникам ніші, які можна комерціалізувати. Сьогодні це вся низька орбіта – все, що навколо Землі.

11 липня мільярдер Річард Бренсон здійснив "туристичний" суборбітальний політ, піднявшись на висоту майже 90 кілометрів. Межа земної атмосфери з космосом - на висоті 100 кілометрів, тому є суперечки, чи був він у космосі. Яка ваша позиція?

Є різні підходи, що вважати космосом. У світі вважається умовною межею між земною атмосферою і космосом лінія Кармана, висота в 100 кілометрів. NASA при поверненні своїх "космічних човників" Space Shuttle вважали, що на висоті 124 кілометри закінчується космос. А для військово-повітряних сил США космос починається на висоті понад 80 кілометрів, тобто за цим підходом політ Бренсона був "космічним".

На мій погляд, найважливіше тут – побувати в умовах невагомості. Відчувши це, можеш сказати: "Я доторкнувся до космосу". Адже відтворити невагомість на Землі не можемо. На фотографіях ми бачили, що Річард Бренсон та інші пасажири корабля відчули невагомість – вони левітували.

Які варіанти космічних мандрівок для туристів сьогодні можливі?

Сьогодні туристу можуть бути запропоновані три варіанти космічної подорожі. Перший – суборбітальний політ без обльоту навколо орбіти. Це кількагодинний підйом на висоту близько 100 кілометрів, щоб кілька хвилин побути в невагомості. Таку подорож можна назвати "тур вихідного дня". Складна підготовка непотрібна, достатньо інструктажу.

Можна полетіти з компанією Річарда Бренсона Virgin Galactic. Наразі політ коштує 250 тисяч доларів. Відомо, що компанія вже продала 600 квитків. Або з компанією Джеффа Безоса Blue Origin. Наразі є інформація, що політ коштуватиме десь 500 тисяч. Різниця в тому, що Virgin Galactic пропонує політ на ракетоплані, який схожий на літак. А Blue Origin використовує більш звичний космічний транспорт – ракету New Shepard. Очікується, що регулярні суборбітальні польоти почнуться на початку 2022 року.

Другий варіант – "космічна відпустка", яка передбачає довший час перебування у космосі з обльотом Землі. Можна полетіти на космічному кораблі "Союз", який знову пропонують для туристів, або на кораблі Ілона Маска Crew Dragon. Космічні туристи зможуть близько тижня літати навколо Земної орбіти без тривалої зупинки або здійснити стикування з Міжнародною космічною станцією (МКС), коли там буде створено космічний готель. Торік NASA уклала угоду з компанією Axiom Space на будівництво на борту діючої МКС першого житлового комерційного модуля (мають бути невеликі облаштовані кімнати).

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Незабаром після цього Axiom Space оголосила про підписання контракту з компанією Ілона Маска SpaceX. Угода передбачає запуск до МКС корабля Crew Dragon з чотирма пасажирами – одним співробітником Axiom Space і трьома туристами. В цілому вони проведуть на борту станції вісім днів. Місія відбудеться не раніше січня 2022 року, місця вже продані. Одна ніч на МКС обійдеться в 35 тисяч доларів. Але вартість місця в космічному кораблі – 55 мільйонів доларів.

Найвищий в ієрархії космічний тур – тур з обльотом Місяця. У 2018 році Ілон Маск розповів про намір організувати туристичну місію до Місяця на кораблі Starship. Першим місячним туристом стане японський мільярдер Юсаку Маедзава. Відомо, що він повністю викупив рейс і має намір взяти з собою шість-вісім людей творчих професій, для яких політ буде безкоштовним. Орієнтовно, рейс має відбутися у 2024 році. Поки акція разова, але сподіваюся, наше покоління застане регулярні тури до Місяця.

Після польоту Бренсон висловив бажання, щоб мандрівки в космос стали більш доступними для всіх. Як думаєте, скільки часу має пройти, щоб вартість космічних мандрівок "демократизувалася"?

Складно передбачити, зважаючи на вартість технологій, що існують. Сьогодні дорогий і сам політ, і його підготовка. 90% ракети є бустером для старту, потрібним для відправки вантажу у космос. Земне тяжіння поки не дозволяє щось принципово змінити.

З іншого боку, колись авіаційні перевезення теж були тільки для багатіїв, але з часом польоти змогли здешевити, з'явилася конкуренція. Сьогодні авіація вже українські міста зв'язала. Можливо, за аналогією, космічні польоти стануть більш доступними.

Як думаєте, заможні українці будуть активно пробувати освоїти космос? Мер Дніпра Філатов вже повідомив, що є членом команди Virgin Galactic, готується стати космічним туристом.

Чому ні? В Україні є достатньо людей, які можуть собі дозволити витратити 250 тисяч доларів на забаганку. Інтерес до теми космосу у нас росте. Суджу навіть по книговидавництву – українською все більше перекладають книжок про космос.

Що думаєте про ідею побудувати окремий космічний готель?

Була ідея відкрити у космосі готель з надувних модулів. До речі, ракета української розробки "Дніпро" виводила в космос один з таких модулів, їх тестували. З точки зору технологій варіант був робочий, але утримувати МКС страшенно дорого. На сьогодні Міжнародна космічна станція – найдорожче спорудження в історії людства, яке будували близько двадцяти років. Велике питання, чи виправдано будувати окремий готель, відправляти персонал, коли один квиток коштуватиме, як мінімум, 50 мільйонів? Чи багато туристів готові за це платити?

Починаючи з 2000-го року не всі земляни одномоментно перебувають на Землі. Щонайменше троє завжди у космосі - на МКС. Звичайно, до них можна полетіти в гості. І ось скоро до них полетять туристи. Це найпростіший варіант - зробити тривалу зупинку та зануритися в космічні будні. Можливо, коли МКС закінчить свій термін експлуатації, комерційники перетворять її на космічний готель. Радянську орбітальну станцію "Мир" наприкінці 90-х років хотіли перетворити, але не спромоглися це технічно організувати, станцію звели з орбіти і вона затонула в океані.

Ви згадали, що для мандрівки, як з Бренсоном чи з Безосом, особлива підготовка не треба. Чи треба буде готуватися до "космічної відпустки" на тиждень?

Ці польоти вимагатимуть підготовки. Космічні туристи будуть готуватися до екстрених ситуацій під час зльоту та посадки, тренуватися, повинні вміти замінити астронавтів. В космосі треба бути готовим до всього, бо допомогти ніхто не зможе.

Хто точно не зможе стати космічним туристом? Чи існують вимоги, можливо, щодо мінімального зросту людини чи інших фізичних даних?

В перший загін космонавтів вибирали хлопців зростом не більше 1.70, бо космічні кораблі були маленькими. На щастя, сьогодні в космос можна полетіти з будь-яким зростом, немає обмежень щодо фізичних параметрів тіла. Деякі обмеження можуть бути пов'язані з конструкцією стандартного крісла космічного корабля. Наприклад, на New Shepard беруть туристів вагою від 50 до 101 кг, та зростом від 152 до 193 см.

Так само в ряди перших астронавтів і космонавтів вибирали хлопців зі 100% здоров’ям (навіть пломби в зубах були заборонені), тому виник міф про "космічне здоров’я". На сьогодні цих вимог немає. У космонавта може боліти голова, він може в певні періоди життя мати проблеми зі здоров’ям. Європейське космічне агентство зараз набирає в астронавти людей з інклюзивністю. Знаю випадок, коли до роботи у космосі повернувся астронавт після операції з видалення пухлини.

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До речі, якби в космонавти продовжили брати людей зі 100%-м здоров’ям, не було б космонавта, який літав у космос хоча б двічі. Бо в космосі у людей погіршується зір.

Звісно, є якісь обмеження. Наприклад, не можуть полетіти люди з астмою, ті, хто нещодавно переніс операцію на серці. Простими словами: на момент польоту треба мати здоров'я, щоб витримати навантаження.

Як думаєте, організація туристичних космічних польотів – рентабельний бізнес?

Звісно, це довготривала гра, де не може бути швидких грошей. Але думаю, власники компаній підрахували вигоду. Думка, мовляв, космічні технології не можуть бути прибутковим бізнесом – розповсюджений міф.

Загалом, які емоції викликають у вас новини, пов’язані з космічним туризмом? Це для вас що?

Подолання стереотипу, що космос – щось далеке і стосується лише обраних країн. Насправді це бізнес з величезним потенціалом.

Наприклад, донедавна космічні кораблі, які відправляли людей у космос, належали тільки державам. А тепер є приватна компанія SpaceX, у якої замовляють послуги туристи і NASA (власного космічного корабля у NASA немає). Вони вирішили, що дешевше замовити послуги з перевезення своїх людей на МКС, ніж утримувати парк кораблів. Також у США вже на підході космічний корабель компанії Boeing. Зважаючи на це, починають з'являтися космічні туроператори. Як і на Землі, організовують тури, домовляються з перевізником.

Попит на космічний туризм, який зараз розвивається більше для розваги та "фану", спонукатиме розвиток технологій. Думаю, почнемо використовувати космічні подорожі, як засіб транспортування. Можливо, не на Марс… Але ракета спроможна зв'язати і континенти на нашій планеті. Тоді політ з одного на інший континент триватиме не 12 годин, а 40 хвилин.

Автор: Ірина Петренко

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