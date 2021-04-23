Два десятиліття унікальної співпраці країн закінчуються після того, як Москва вирішила вийти з проекту.

Міжнародна космічна станція - найбільший в історії проект глобальної співпраці в науці й техніці - була космополітичною точкою зустрічі для астронавтів впродовж двох десятиліть.

9 квітня російська ракета "Союз" підняла астронавта США і двох російських космонавтів на орбітальну лабораторію на висоті 420 кілометрів над поверхнею Землі. А через вісім днів після того ще один "Союз" доставив інше американо-російське тріо назад на Землю. Сьогодні ж корабель SpaceX привіз ще двох американців, японця і француза на орбіту. Їхня капсула Dragon пристикується до 23-річної МКС у суботу, - пише Financial Times.

Читайте такожАстронавт NASA показав Землю з борту МКС: вражаючі знімкиАле наближається кінець такого жвавого руху туди-сюди. Росія оголосила цього тижня, що в 2025 році припинить брати участь в проекті вартістю 150 мільярдів доларів. Таким чином, вона закінчить надзвичайний період міжнародної співпраці, зародження якого відбулося в часи "перебудови" в кінці Холодної війни.

Попри зростання напруги між Росією і США впродовж останнього десятиліття, космічні агенції обох країн продовжували тісно співпрацювати між собою, а також з європейськими, канадськими і японськими колегами. За даними NASA, 243 людини з 19 країн побували на МКС з 2000 року.

"У перші дні було важко, тому що російська і американська космічні агенції дуже по-різному працювали. Але ми досягли певного рівня операційної зрілості. А що стосується екіпажів, я чув лише позитивні речі про спільну роботу астронавтів і космонавтів", - сказав директор Національної космічної академії Великої Британії й радник Європейської космічної агенції професор Ану Ойха.

Західним командам потрібні були російські ракети, щоб доставляти матеріали й людей на МКС і назад. Ця залежність посилилася, коли NASA відмовилася від програми Space Shuttle в 2011 році, лишивши "Союз" єдиним пасажирським судном, доступним для відправки астронавтів на орбіту. Це було джерелом гордості для Росії, яке, однак, зникло минулого року, коли NASA почала користуватися послугами компанії SpaceX Ілона Маска.

Для погано фінансованого "Роскосмосу" участь в проекті МКС забезпечувала доступ до західних грошей. З 2011 до 2019 року NASA витратила 3,9 мільярди доларів за місця в "Союзах", щоб доставити астронавтів на орбіту. Це підтвердив генеральний інспектор американської агенції Пол Мартін.

Астронавт Марк Ванде Хей, який вирушить на МКС цього місяця, навряд чи буде останнім американцем, чия нога ступала в російський космічний корабель. Але надалі більшість неросійських астронавтів будуть підніматися на орбіту або в кораблях SpaceX, або в Starliner від Boeing, чий запуск в експлуатацію очікується наступного року.

Читайте такожУкраїнсько-американська ракета вивела на орбіту транспортний корабель з вантажем для МКСРосія, вирішивши покінчити з участю в проекті МКС, розраховує на більшу співпрацю в космосі з Китаєм. І це частина більш широкого розвороту Кремля до Пекіну. Після того, як Росія анексувала український Крим в 2014 році, вона втратила деякі фінансові й торгівельні канали під тиском санкцій Заходу. Тож вона подвоїла свої зусилля, націлені на посилення зв'язків з Китаєм. Країни підписали оборонні й енергетичні угоди. А двостороння торгівля майже подвоїлася з 2010 року, досягнувши 110 мільярдів доларів у 2019-му.

Жорстка риторика Москви і Вашингтона на адресу один одного посилилася останніми роками. Кожна зі сторін звинувачує іншу в спробах мілітаризувати космос. Минулого липня США звинуватили Росію у тому, що вона випустила снаряд з одного зі своїх супутників. Це було розцінено як випробування космічної зброї. У свою чергу, Москва стверджує, що саме США "відверто розглядають космос як військовий театр".

"Роскосмос" відмовився від минулорічної пропозиції США приєднатися до програми "Артеміда", яку очолює NASA. Мета програми - закріпити постійну людську присутність на Місяці. В березні Росія й Китай домовилися розробити спільну місячну базу "для просування мирного дослідження й використання космосу для всього людства", як сказано в меморандумі про порозуміння.

Російська космічна агенція також у вівторок оголосила, що збирається запустити власну орбітальну космічну станцію до 2030 року, використовуючи модулі, які були розроблені для МКС. Тим часом, деякі структури самої МКС вже демонструють свій вік.

"Слово "зрілий" було б досить чемним способом описати становище. Поєднання технічної архітектури кінця 1990-х років з сучасними ноутбуками і програмним забезпеченням представляє досить цікаві виклики", - сказав Ойха.

Перші 15 років екіпажі МКС були зосереджені на монтажних й інженерних роботах. Це означає, що наукові дослідження в умовах мікрогравітації лише почалися. Астронавт NASA Кейт Рубінс, яка повернулася на Землю минулого тижня, розповіла під час прес-конференції у середу про сотні годин, які вона витратила на біологічні експерименти в космосі: від зчитування ДНК на МКС до вирощування тканин людського серця і рослин.

"Редька була доволі смачна. Ми поставили їй п'ять зірочок", - пожартувала вона.

Читайте такожРосійські космонавти виявили нову тріщину на МКСНайбільш важливим полем досліджень на МКС були спроби зрозуміти довготривалий вплив космічних подорожей на людське здоров'я. Це потрібно для підготовки очікуваних спроб здійснити подорожі на Марс чи колонізувати Місяць.

Майбутнє МКС після 2024 року, коли закінчиться дія поточних угод про партнерство, - це досі предмет обговорення.

"З технічної позиції, ми можемо дозволити МКС літати до кінця 2028 року. Наш аналіз не виявив жодних проблем, які б завадили продовжити експлуатацію й після 2028-го, якщо буде треба", - сказали Financial Times у NASA, додавши, що системи енергозабезпечення й зв'язку все ж потрібно оновити.

Однак, рано чи пізно життя 440-тонної МКС закінчиться. І її потрібно буде повернути на Землю.

"Її захоронення буде не простою проблемою. Вона повинна впасти в незаселеному регіоні південної частини Тихого океану", - сказав королівський астроном Мартін Різ.

До того часу МКС продовжить приймати астронавтів, обертаючись навколо землі. Але вже зараз її ера наближається до свого кінця.

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Переклад: Лесь Димань