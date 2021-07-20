Політ Безоса у космос – дивіться онлайн / REUTERS

Найбагатша людина світу, 57-річний власник Amazon Джефф Безос відправляється сьогодні, 20 липня, у космос.

Пряма трансляція польоту проходитиме на каналі компанії Безоса  Blue Origin.

Разом з мільярдером на борту ракети New Shepard буде його молодший брат 53-річний Марк, 82-річна льотчиця Воллі Франк і 18-річний Олівер Деймен.

Запуск New Shepard відбудеться вже за три години (за Києвом) – о 14:30 за місцевим часом. Зазначається, що старт можуть відкласти через погодні умови.

Ракета вирушить у космос з аеродрому в Техасі. New Shepard не треба керувати вручну – управління повністю автоматизоване. Сам безпілотний політ триватиме 11 хвилин.

blueorigin.com

Blue Origin планує вищий злет ракети Безоса на 86,189 метра за космічний корабель свого конкурента Virgin Galactic, на якому днями  злітав у космос інший мільярдер Річард Бренсон.

Хто вирушить з Безосом

На борту New Shepard буде найстаріший космотурист – Воллі Фанк. Вона ще у 1961-му проходила тестування на астронавта.

blueorigin.com

А ось 18-річний Олівер лиш недавно став щасливим власником білета в космос – попередній пасажир відмовився від мандрівки через "накладку у графіку". Він – син гендиректора Somerset Capital Partners. Хлопець марив Місяцем і ракетами з чотирьох років.

Саме 20 липня минає рівно 52 роки з першої висадки американців на  Місяць.

Blue Origin розробляє свою багаторазову суборбітальну систему New Shepard з 2006 року. Система складається з капсули для шістьох осіб і одноступеневої ракети.

blueorigin.com

Ракета має здійснювати вертикальний розгін і злітати на висоту близько 40 км, де капсула відділятиметься і підійматиметься до 100 км.

При цьому пасажири зможуть відчути короткочасний стан невагомості та навіть претендувати на звання астронавтів. Згодом ракета сама повернеться на Землю, а капсула приземлиться на парашуті.

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Автор: Яна Ставська