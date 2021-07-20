Ракета вирушить у космос з аеродрому в Техасі.

Найбагатша людина світу, 57-річний власник Amazon Джефф Безос відправляється сьогодні, 20 липня, у космос.

Пряма трансляція польоту проходитиме на каналі компанії Безоса Blue Origin.

Разом з мільярдером на борту ракети New Shepard буде його молодший брат 53-річний Марк, 82-річна льотчиця Воллі Франк і 18-річний Олівер Деймен.

Запуск New Shepard відбудеться вже за три години (за Києвом) – о 14:30 за місцевим часом. Зазначається, що старт можуть відкласти через погодні умови.

Ракета вирушить у космос з аеродрому в Техасі. New Shepard не треба керувати вручну – управління повністю автоматизоване. Сам безпілотний політ триватиме 11 хвилин.

Blue Origin планує вищий злет ракети Безоса на 86,189 метра за космічний корабель свого конкурента Virgin Galactic, на якому днями злітав у космос інший мільярдер Річард Бренсон.

Хто вирушить з Безосом

На борту New Shepard буде найстаріший космотурист – Воллі Фанк. Вона ще у 1961-му проходила тестування на астронавта.

А ось 18-річний Олівер лиш недавно став щасливим власником білета в космос – попередній пасажир відмовився від мандрівки через "накладку у графіку". Він – син гендиректора Somerset Capital Partners. Хлопець марив Місяцем і ракетами з чотирьох років.

Саме 20 липня минає рівно 52 роки з першої висадки американців на Місяць.

Blue Origin розробляє свою багаторазову суборбітальну систему New Shepard з 2006 року. Система складається з капсули для шістьох осіб і одноступеневої ракети.

Ракета має здійснювати вертикальний розгін і злітати на висоту близько 40 км, де капсула відділятиметься і підійматиметься до 100 км.

При цьому пасажири зможуть відчути короткочасний стан невагомості та навіть претендувати на звання астронавтів. Згодом ракета сама повернеться на Землю, а капсула приземлиться на парашуті.

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Автор: Яна Ставська