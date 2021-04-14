У месенджера Telegram з'явилися два нових веб-клієнти для мобільних і десктопних пристроїв - K і Z.
Обидва клієнти підтримують основні функції месенджера, анімовані стікери, темну тему, папки, коментарі та інші функції нативних додатків, пише vc.ru.
Читайте такожTelegram оновив голосові чати та додав нові функції: що змінилосяПри цьому в нових версіях не підтримуються голосові та секретні чати, перемикання між обліковими записами й редагування фотографій, відсутня можливість поскаржитися на спам.
Випуск одразу двох окремих версій у компанії пояснюють вірою у внутрішню конкуренцію, запевняючи, що обидва клієнти однаково добре працюють на мобільних і десктопних пристроях.
Версія K доступна за адресою https://webk.telegram.org, Версія Z - https://webz.telegram.org.
Окрім того, Telegram запустив новий додаток для Android, який можна встановити зі сторінки telegram.org/android - в обхід Google Play. У цій версії менше обмежень, оновлення для неї обіцяють випускати частіше.
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