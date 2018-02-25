Джамала презентувала зворушливу пісню "Крила" (відео)

Перебуваючи в журі конкурсу, Джамала зізнавалася, що прихворіла. Однак вийти на сцену все ж наважилася. Відео її чуттєвого виступи з'явилося в Youtube.

Переможниця Євробачення-2016 українська співачка кримськотатарського походження Джамала на сцені Національного відбору на цей міжнародний пісенний конкурс у прямому ефірі представила на суд глядачів свою останню пісню "Крила".

Перебуваючи в журі конкурсу, Джамала зізнавалася, що прихворіла і відчуває себе неважливо. Однак вийти на сцену все ж наважилася. Відео її чуттєвого виступу з'явилося в Youtube.

Джамала співала в властивою для неї зворушливою манері. Для виступу співачка вибрала чорне плаття, яке підкреслювало вже кругленький животик зірки. Доповнював образ довгий кардиган, який асоціювався з "крилами", про яких так проникливо співала співачка.

Нагадаємо, в інтерв'ю Каті Осадчої співачка зізналася, що має намір працювати до максимально пізніх строків вагітності, оскільки очікування поява дитини для жінки, за словами Джамали, не є хворобою.