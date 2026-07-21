Вийшов трейлер горору 'Інша мама' з Джессікою Честейн – від Blumhouse і Джеймса Вана

В український прокат фільм вийде 8 жовтня 2026 року.

Кінокомпанія Universal Pictures показала трейлер надприродного фільму жахів "Інша мама" (Other Mommy).

Стрічка заснована на романі "Інциденти навколо будинку" 2024 року американського письменника, режисера і музиканта Джоша Малермана (також написав "Пташиний короб").

В центрі сюжету – дівчинка Бель, яку починає переслідувати паранормальна сутність, відома як "Інша мама", яка копіює тіло її справжньої матері Урсули.

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Головну роль у фільмі зіграла Джессіка Честейн ("Інтерстеллар", "Багряний пік", "Воно 2", "Марсіянин", "Очі Таммі Фей"), яка втілила одразу два образи матері – справжньої та потойбічної.

Також у стрічці задіяні Джей Дюпласс ("Продавці болю", "Я граю Роккі", серіал "Індустрія"), Дічен Лакмен ("Світ Юрського періоду 3: Домініон", серіали "Видозмінений вуглець", "Розрив"), Карен Аллен (франшиза "Індіана Джонс") та інші.

Режисером картини виступив Роб Севедж ("Астрал: Онлайн", "Реєстратор", "Бугімен").

Зняли стрічку відомі горор-студії Atomic Monster та Blumhouse Productions (франшизи "Закляття", "M3GAN"), а продюсером виступив Джеймс Ван (франшизи "Пила", "Астрал", "Закляття", "Аквамен").

Як повідомили в пресслужбі кінодистриб'ютора B&H Film Distribution Company, в український прокат фільм вийде 8 жовтня 2026 року.

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