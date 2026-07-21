Вийшов фінальний трейлер нового фільму про Людину-павука з Томом Голландом (відео)

В український прокат фільм вийде 29 липня 2026 року.

Корпорація Marvel Entertainment показала фінальний трейлер нового фільму про Людину-павука з Томом Голландом у головній ролі. Фільм отримав назву "Людина-павук: Абсолютно новий день" (Spider-Man: Brand New Day).

Нагадаємо, в український прокат фільм вийде 29 липня 2026 року.

"Для Пітера Паркера настає новий день. Повністю присвятивши себе боротьбі зі злочинністю в ролі Людини-павука у світі, який більше його не пам’ятає, а також спостерігаючи, як його колишні друзі продовжують жити далі без нього, Пітер стикається зі змінами, які можуть виявитися для нього непідсильними. Але саме ця трансформація може стати єдиним шансом зупинити нову шокуючу загрозу для міста та тих, кого він любить, – могутнього лиходія, якого ніхто навіть не здатний побачити", – йдеться в описі до ролика.

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"Людина-павук: Абсолютно новий день" – фінальний трейлер

"Людина-павук: Абсолютно новий день" – що важливо знати

"Людина-павук: Абсолютно новий день" (Spider-Man: Brand New Day) – новий фільм Marvel Studios і четверта сольна історія про Пітера Паркера у виконанні Тома Голланда. Фільм стане продовженням подій "Людини-павука: Немає шляху додому", де після втручання в мультивсесвіт весь світ забув про існування Пітера.

У новій частині Пітер Паркер почне життя з чистого аркуша і повністю присвятить себе боротьбі зі злочинністю в ролі Людини-павука. Однак йому доведеться зіткнутися з самотністю – його колишні друзі більше не пам’ятають його, а сам герой намагається впоратися з наслідками свого вибору. Головним випробуванням для Пітера стане поява нового небезпечного ворога.

У фільмі знову з’являться Том Голланд, Зендея та Джейкоб Баталон. Режисером виступив Дестін Деніел Креттон, відомий за роботою над "Шан-Чі та легенда десяти кілець". Назва картини пов’язана з однойменною сюжетною лінією Marvel Comics, у якій Пітер Паркер також стикається з повністю зміненою реальністю і змушений розпочати новий етап свого життя.

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